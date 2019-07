Energiatehokkuus lisää rakennusten vaimennusta - Pihlalla ratkaisu tähän

Entistä yksinkertaisemman ja pelkistetymmän tyylin lisäksi uutta on myös mobiilidatan ja matkapuheluiden kuuluvuusongelmien ratkaisu uudenlaisilla, huomaamattomilla ikkunarakenteilla.

Tyylivalintojen lisäksi asuntomessuilla nousee esille mobiilaitteiden toimivuus sisä-tiloissa. Puhelut ovat siirtyneet kokonaan mobiiliverkkoon ja langattomat yhteydet korvaavat myös kiinteät nettiliittymät, mutta samalla yhä paksummat seinärakenteet, alumiinikalvolla varustetut eristeet ja selektiivipinnoitetut ikkunat heikentävät matkapuhelinverkon signaalia sisätiloissa.

”Rakennuksen ulkovaipan datavaimennus on tulevaisuuden suuri rakenneongelma: uusissa taloissa matkapuhelinverkon signaalivoimakkuus voi olla murto-osa siitä, mitä se oli kymmenen vuotta sitten. Tämän ongelman olemme ratkaisseet ikkunoihin huomaamattomasti jo tehtaalla rakennettavalla Pihla Antennilla”, Pihla Groupin kuluttajamyynnin markkinointipäällikkö Mika Kanervo kertoo.

Pihla Antenni sopii kaikkiin rakennuksiin, sillä se ei näy huonetilaan eikä ulos eikä se vaadi sähköä tai huoltoa. Ikkuna voidaan antennista huolimatta eristää ja viimeistellä tavalliseen tapaan. Antenni ei myöskään vaikuta ikkunan muihin ominaisuuksiin eikä rajoita sälekaihtimien tai lasitusten valintaa.

”Antenni asennetaan ikkunan yhteyteen jo tehtaalla, joten ratkaisu on rakentajalle erittäin helppo. Suosittelemme vähintään yhden antennin sijoittamista jokaiseen huoneeseen ja jokaiseen ilmansuuntaan”, Kanervo kertoo.

Pihla Antenni on suunniteltu toimimaan sekä nykyisten 3G- ja 4G-verkkojen että tulevien 5G- ja 6G-yhteyksien tukena, joten ratkaisu on kustannustehokas ja pitkäikäinen. Antenni toimii kaikkien matkapuhelinoperaattoreiden verkoissa.

Historiallinen miljöö on antanut inspiraatiota kohteiden suunnitteluun. Messutaloissa on kiinnitetty huomiota myös käytännöllisyyteen, ja kodit ovat aiempiin vuosiin verrattuna kooltaan hieman maltillisempia. Tämä näkyy myös ikkunaratkaisuissa: aiemmilta vuosilta tutut jättimäiset ikkunat ovat jääneet taka-alalle ja koteihin on valittu kooltaan maltillisimpia ikkunoita. Silti ikkunoiden merkitys talojen suunnittelussa, designissa ja asumismukavuudessa on ollut keskeisessä roolissa, ja valoa on tuotu taloihin isoilla kiinteillä ikkunoilla ja terassin liukuovilla.

– Tämän vuoden asuntomessut ovat varsin kompaktit, mutta tarjoavat mielenkiintoista koettavaa ja nähtävää messuvieraille, kertoo Kanervo.

Pihla Antenniin voi tutustua Dekotalon messutalon yhteydessä sijaitsevalla Pihlan osastolla (kohde 15, Dekolaku).

Pihlan asuntomessukohteet

Kohde 15 Dekotalo

Kohde 16 Sievitalo

Kohde 17 Ainoakoti

Kohteet 2 ja 4 Designtalo

Kohteet 13-14 Asunto Oy Kouvolan Pioneeri, 2 paritaloa

Profin-kohde