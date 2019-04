Energiavirasto rahoittaa alueellista energianeuvontaa maakunnissa neljän vuoden ajan

Energiavirasto rahoittaa toukokuun alusta alkaen alueellista energianeuvontaa kaikissa Suomen maakunnissa (pl. Ahvenanmaa). Energiavirasto on kilpailuttanut maakunnittain toimijan, joka edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä neuvonnan keinoin neljän vuoden kaudella.

Energiavirasto on saanut päätökseen EU-laajuisen kilpailutuksen, jolla toteutetaan ja vahvistetaan energianeuvontaa neljäksi vuodeksi eteenpäin maakunnissa. Energiavirasto on tehnyt hankintapäätökset seuraavien toimijoiden valinnoista:



Etelä-Karjala: Lappeenrannan kaupunki

Ville Reinikainen, ville.reinikainen@lappeenranta.fi puh: 040 593 1403



Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa: Thermopolis Oy

Lea Hämäläinen, lea.hamalainen@thermopolis.fi puh: 040 960 6976

Etelä-Savo: ProAgria Etelä-Savo

Jukka Sairanen, jukka.sairanen@proagria.fi puh: 0400 165 414



Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi: Feasib Consulting

Markus Latvala, markus.latvala@feasib.com puh: 040 149 7541



Kanta-Häme ja Pirkanmaa: Ekokumppanit Oy

Suvi Holm, suvi.holm@tampere.fi puh: 040 7044 099



Keski-Suomi: Benet Oy

Jouko Pekkanen, jouko.pekkanen@benet.fi puh: 040 582 1231



Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa: Ramboll Finland Oy

Jukka Jalovaara, jukka.jalovaara@ramboll.fi puh: 040 721 8815



Pohjois-Karjala: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Anssi Kokkonen, anssi.kokkonen@karelia.fi puh: 050 570 9419



Pohjois-Savo: Kuopion kaupunki

Mari Turunen, mari.turunen@kuopio.fi puh: 044 718 2870



Satakunta: Porin kaupunki

Marjo Kekki, marjo.kekki@pori.fi puh: 044 701 1219



Varsinais-Suomi: Valonia

Liisa Harjula, liisa.harjula@valonia.fi puh: 040 182 0412



Alueellinen energianeuvonta sisältää kuluttajien energianeuvontaa sekä energiakat-selmuksien ja energiatehokkuussopimuksien edistämistä kuntien ja pk-yritysten parissa. Energianeuvonnassa hyödynnetään Motivan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian työkaluja ja materiaaleja.



Maakuntatasolla tapahtuva energianeuvonta koetaan tärkeäksi ja helposti saavutet-tavaksi. Valituksi tulleissa toimijoissa oli sekä energianeuvontaa aiemmin tehneitä että energianeuvonnassa uudempia tahoja.



”Varsinais-Suomessa keskitytään tulevana vuonna tiedon- ja kokemustenvaihtoon kuntien energiatehokkuuden parantamisessa. Moni kunta laatii ja päivittää parhaillaan ilmasto- tai ympäristöohjelmaa ja Energiaviraston rahoituksella voimme antaa asiantuntija-apua ohjelmatyöhön. Kuntien esimerkit ja vertaistuki ovat tärkeitä ja siksi pyrimme jakamaan niitä. Yhtenä keinona on kuntien teknisen henkilöstön verkkotapaamiset, joita järjestämme säännöllisesti”, kommentoi Valonian Liisa Harjula.



Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin valituksi tuli Feasib Consulting, joka näkee, että heidän toimiminen kolmella pohjoisella alueella mahdollistaa myös monia synergiaetuja ja projektin tasalaatuisen toteutuksen.



Energiavirasto on suunnannut kokeiluluonteisesti resursseja alueellisen energia- ja ilmastotyön vauhdittamiseen jo vuoden 2018 aikana. Kokeiluvaiheesta saatuja tuloksia hyödynnettiin kaikkia maakuntia kattavan neuvontatoiminnan merkittävässä hankinnassa. Energiavirasto on osoittanut kokonaisuudessaan energianeuvontaan yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.