Enerz Group on Suomen ensimmäinen Schneider Electric Sustainability Impact Award -voittaja

Enerz Group palkittiin poikkeuksellisesta työstä, jota se on tehnyt asiakkaidensa hiilipäästöjen vähentämiseksi.

Uusi palkinto on osa Schneider Electricin aloitetta, jonka avulla sen kumppanit voivat kehittää toimintaansa entistäkin kestävämmäksi.

Tiedote, 27.3.2023 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistuneen Schneider Electricin Sustainability Impact Award -palkinnon voittajaksi Suomessa on valittu Enerz Group. Enerz Group palkittiin työstään vastuullisuuden parissa.

Enerz Group onnistui saavuttamaan merkittävän läpimurron kehitystyössään, jossa laaja ohjelmisto- ja energia-asiantuntijoiden tiimi loi ainutlaatuisen energiahankekonseptin. Konsepti mahdollistaa kiinteistöjen energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen pienentämisen tuomalla kiinteistöihin tarvittavan älykkyyden ja laitteet.

Lisäksi Enerz Groupin ainutlaatuinen energiahankekonsepti on osoittautunut erittäin tehokkaaksi, sillä hankkeissa on onnistuttu jopa puolittamaan asiakkaan primäärienergian tarve. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten Enerz Groupin sitoutuminen kestävään kehitykseen ja ympäristövastuullisuuteen näkyy konkreettisesti yhtiön innovatiivisissa ratkaisuissa.

Schneider Electric haluaa palkinnollaan tukea kumppaneitaan, jotka ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja haluavat viestittää sidosryhmille, asiakkaille, työntekijöille ja nuorelle sukupolvelle halustaan vastata muutoksen tuomiin haasteisiin.

Työtä kestävyyden eteen

Schneider Electricin yksinkertaiset, avoimet ja digitaaliset ratkaisut helpottavat kestävien toimintamallien rakentamista sähköistyvässä maailmassa. Schneider Electric haluaa tukea kumppaneitaan, jotta nämä pystyvät arvioimaan oman hiilijalanjälkensä ja luomaan toimintasuunnitelman, jota on helppo seurata ja jonka vaikutukset on helppo jäljittää.

Schneider Electric tarjoaa lisäksi sertifiointia, jolla kumppanit voivat todistaa kykynsä arvioida omien toimitus- ja asiakasverkostojensa kestävyyttä.

– Ilmastonmuutos on aikamme suuri kysymys, emmekä voi sallia ilmaston lämpenevän 1,5 astetta enempää. Mikään yritys ei pysty muutokseen yksin, joten kaikkien on katsottava omaa toimintaansa pidemmälle ja mietittävä omaa vastuutaan koko arvoketjussa. Hyvä uutinen on se, että työkaluja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi on jo olemassa. Päästäksemme nettonollaan tarvitaan kuitenkin yhteisiä toimia. Meidän tulee jakaa parhaat kestävän kehityksen käytäntömme toisillemme ja tukea asiakkaita ja alihankkijoita näiden hiilineutraaliustavoitteissa. Haluankin onnitella Enerz Groupia upeasta työstä, jota he ovat tehneet asiakkaidensa kestävyystavoitteiden mahdollistamiseksi, kertoo Schneider Electricin kumppanimyynnin myyntijohtaja Timo Peltola.

– Yrityksellemme on ollut korvaamaton etu, että olemme voineet luottaa Schneider Electricin kumppanuuteen liiketoimintamme kehittämisessä ja kasvattamisessa vastuullisesti. Olemme ylpeitä ja otettuja siitä, että olemme saaneet tunnustusta tavoitteellisesta työstämme kestävän kehityksen edistämiseksi ja että olemme voittaneet Suomen ensimmäisen Sustainability Impact Awardin, kiittää Enerz Groupin toimitusjohtaja Rene Zidbeck.

Tunnustusta kumppaneille

Schneider Electric Sustainability Impact Awards lanseerattiin vuonna 2022, sillä Schneider halusi osoittaa arvostusta laajalle kumppaniverkostolleen ja antaa tunnustusta kumppanien tärkeälle roolille kestävämmän sähköisen maailman rakentamisessa. Osallistujien arvioinnissa käytettiin useita kriteereitä:

energia-, digi- ja automaatioratkaisujen hyödyntäminen

energiankäytön vähentäminen

toiminnan tehostaminen

kiertotalouden omaksuminen koko arvoketjussa.

Palkinnon saajiksi on valittu Schneider Electricin kumppaneita eri aloilta, muun muassa:

kodinrakentaminen

IT-kumppanit

rakentaminen

suunnitteluyritykset

urakoitsijat

järjestelmäintegraattorit

EcoXpert-kumppanit

alkuperäislaitteiden valmistajat

teollisuusautomaation järjestelmäintegraattorit

koneintegraation osaajat (Machine Integrator -kumppanit)

teollisuusautomaation ratkaisujen ja sovellusten jakelukumppanit (Industrial Automation Distributor -kumppanit).

Suomen voittajat osallistuvat jatkokarsintaan alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisen tason voittaja julistetaan 3. huhtikuuta 2023.

Schneider Electric suunnittelee palkintojen laajentamista myös alihankkijoille, asiakkaille ja loppukäyttäjille vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:

Timo Peltola, myyntijohtaja, kumppanimyynti, Schneider Electric

timo.peltola@se.com, +358 408260591

Rene Zidbeck, toimitusjohtaja, Enerz Group

rene@enerz.fi, +358 400 188 427