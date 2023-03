Enfon ylimääräinen yhtiökokous päätti Enfon jakautumisesta

Osuuskunta KPY:n (”KPY”) tytäryhtiön Enfo Oyj:n (”Enfo”) ylimääräinen yhtiökokous päätti 14.3.2023 Enfon konsultointiliiketoiminnan eriyttämisestä uuteen itsenäiseen osakeyhtiöön (”Enfo Consulting”) osittaisjakautumisen kautta.

Enfon enemmistöomistajana KPY antaa vahvan tukensa jakautumiselle

KPY on omistautunut ja arvopohjainen omistaja, joka on aktiivisesti mukana omistusyhtiöidensä kehittämisessä. Omistukset tähtäävät pitkäjänteiseen kehittymiseen ja arvonnousuun.

”Osittaisjakautuminen luo edellytyksiä jakautumisessa syntyvien yhtiöiden kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle. Se mahdollistaa myös liiketoimintojen kehittämisen aiempaa tarkemmin ja tehokkaammin niiden omien etujen mukaisesti”, Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen korostaa.

KPY suunnittelee omistajastrategiansa mukaisesti sekä liiketoiminnallisten että omistuksellisten kumppanuuksien etsimistä kummallekin jakautumisessa syntyvälle yhtiöille näiden kannattavan kasvun edistämiseksi.

”Sekä Enfon konsultointi- että IT-palveluliiketoiminnassa on huomattavaa osaamista ja kehityspotentiaalia sekä kyvykkyyttä vastata asiakkaiden digitalisaation myötä murroksessa oleviin tarpeisiin. Näemme kummassakin liiketoiminnassa omistaja-arvon kehittämismahdollisuuksia ja uskomme jakautumisen herättävän uudenlaista kiinnostusta myös mahdollisten kumppaneiden taholta”, Lehikoinen kertoo.

KPY tiedotti 27.2. Enfon osittaisjakautumisen olevan yksi niistä prosesseista, jotka vaikuttavat KPY:n suunnitteleman First North -listautumisen aikatauluun. ”Myös mahdollisen listautumisen kannalta meille on tärkeää, että jakautumisesta on nyt tehty päätös ja asia etenee. Tämä selkeyttää Enfon tilannetta ja mahdollistaa keskittymisen molempien liiketoimintojen kehittämiseen”, Lehikoinen kommentoi.

Enfo jakautuu konsulttiliiketoimintaan ja IT-palveluihin

”Enfo Consulting” tulee muodostumaan Enfon konsulttiliiketoiminnasta. Enfon nykyinen toimitusjohtaja Mikko Valorinta tullaan nimittämään Enfo Consultingin toimitusjohtajaksi. Enfon konsultointiliiketoiminnot toimivat sekä Suomessa että Ruotsissa. Vuonna 2021 konsulttiliiketoiminta työllisti 469 henkilöä ja sen liikevaihto oli yhteensä noin 68,3 miljoonaa euroa. Enfo Consulting on tarkoitus nimetä ja brändätä uudelleen jakautumisen jälkeen.

Nykyiseen Enfoon jäävä ”Enfo IT Services” -liiketoiminta keskittyy tarjoamaan kokonaisvaltaisia IT-ulkoistuksia ja konesalipalveluita. Enfon brändi jää kyseisen yhtiön käyttöön ja sen toimitusjohtajaksi tullaan nimittämään Enfon nykyisen Care & Data Platforms -liiketoiminta-alueen johtaja Nina Annila. Vuonna 2021 Enfon IT-palveluliiketoiminta työllisti 280 henkilöä Suomessa. Sen liikevaihto oli noin 36,7 miljoonaa euroa.

Enfo Consultingin henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä nykyisten työtehtävien mukaisesti. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 toisella neljänneksellä.