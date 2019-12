Enkät: Klimatattityderna vid industriföretagen smyger sig framåt – särskilt de stora företagen en drivkraft bakom förändringarna

1,5 asteen mukainen ilmastopolitiikka edellyttää EU:n päästökauppaan pikaista uudistusta 8.10.2019 08:57:30 EEST | Tiedote

Päästökauppa on EU:n ilmastopolitiikan kulmakivi, joka leikkaa päästöjä tehokkaasti. Päästökaupan pelisäännöt on päivitettävä, jotta EU voi saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Tavoitteen saavuttaminen vaatii päästökaupan laaja-alaista uudistusta, joka on toteutettava viipymättä, selviää Sitran tuoreesta selvityksestä.