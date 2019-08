Enkätundersökning: Pensionärer på landsbygden upplever mera ekonomiska svårigheter än pensionärer i stan 

Kolme viidestä yrittäjästä aikoo jatkaa työskentelyä eläkeiän saavutettuaan 19.6.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

Yrittäjät arvioivat jatkavansa työskentelyä selvästi useammin kuin palkansaajat. Suurin syy jatkamiselle on mieluisa ja innostava työ, mutta taustalla on myös taloussyitä. Vain puolet yrittäjistä kokee maksavansa riittävää eläketurvaa itselleen. Osa aikoo jatkaa työssä, koska eläkettä on kertynyt liian vähän.