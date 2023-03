Enkelisijoittajilta 37 miljoonaa 248 startup-yrityksille

Finnish Business Angels Network (FiBAN) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin kasvuyrityksiin. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kasvattaa ja kehittää yksityisten sijoittajien ammattikuntaa ja listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittamista. FiBAN on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista, johon kuuluu yli 670 hyväksyttyä sijoittajajäsentä yli 20 kansallisuudesta.