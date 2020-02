Ennakkotiedosta poiketen itse progelegenda Jethro Tull esiintyy Logomossa lauantaina 14.3.!

ESIINTYJÄRYHMÄN NIMI MUUTTUI JA SELKEYTYI!

Helsingissä, Turussa ja Tampereella nyt maaliskuussa konsertoiva kokoonpano on nimeltään JETHRO TULL!

Jethro Tull konsertoi Helsingin Kulttuuritalolla perjantaina 13. päivä maaliskuuta, Turun Logomossa lauantaina 14. päivä maaliskuuta ja Tampere-talossa sunnuntaina 15. päivä maaliskuuta.

Konserttikiertueen suunnitteluvaiheessa esiintyjäryhmästä käytettiin nimeä Ian Anderson Plays Jethro Tull, jolla kiertuetta ehdittiin myös markkinoida niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla.

Kyseessä oli kuitenkin jonkinlainen työnimi, joka jäi ’kummittelemaan’ pitemmäksi aikaa kuin oli tarkoitus. Nimi aiheutti hämmennystä niin median, konserttijärjestäjien kuin fanienkin keskuudessa.

”Silloin, kun konsertin sisältö koostuu vain Jethro Tull –nimellä levytetystä materiaalista, niin kyseessä on Jethro Tull. Silloin, kun konsertissa esitetään myös sooloalbumeiltani tuttua materiaalia, niin esiintyjäryhmä on toiminut nimellä Ian Anderson presents… tai Ian Anderson plays… Selkeästi sanottuna tällä kiertueella kyse on Jethro Tullin musiikista ja kokoonpanosta nimeltä Jethro Tull,” yhtyeen perustaja ja keulakuva Ian Anderson toteaa jämäkästi.

Ian Andersonin (huilu, kitara, bouzouki, mandoliini, huuliharppu ja laulu) lisäksi kokoonpanossa soittavat Joe Parrish (kitara), Scott Hammond (rummut & lyömäsoittimet), John O’Hara (kosketinsoittimet) ja David Goodier (basso).

Todettakoon, että kokoonpanossa viitisentoista vuotta soittanut kitaristi Florian Opahle jättäytyi hiljattain pois ja hänen tilallaan nähdään kitaristi Joe Parrish.

Suomalaisten sydämet Ian Anderson ja Jethro Tull sulatti jo vuosikymmenet sitten. Ensimmäisen kerran yhtye nähtiin Helsingin Kulttuuritalon lavalla kylmänä pakkasiltana viitisen kymmentä vuotta sitten tammikuussa 1970. Sen jälkeen Jethro Tull on esiintynyt menestyksellisesti maassamme moneen kertaan. Viimeisin Jethro Tull -yhtyeen esiintyminen Suomessa tapahtui maaliskuussa 2018 Finlandia-talossa, Helsingissä. Sooloartistina Ian Anderson on konsertoinut Kultsalla maaliskuussa 2016 ja Porin Jazzeilla heinäkuussa 2017.

Vuonna 1968 perustettu Jethro Tull on pitkän uransa aikana julkaissut kolmisen kymmentä studio-albumia ja useita live-levyjä , joiden yhteenlaskettu maailmanlaajuinen myyntimäärä ylittää 60 miljoonaa kappaletta. Konsertteja matkan varrelle lasketaan kertyneen yli 3000 yli neljässäkymmenessä eri maassa.

Ian Andersonin häikäisevän menestyksellinen ja pitkä ura tukeutuu vahvasti Jethro Tullin ensimmäisiin vuosikymmeniin. Niinpä useimmat fanit olisivat pettyneitä, jos konsertissa ei kuultaisi esimerkiksi sellaisia klassikoita kuin ”Bourrée”, ”Song For Jeffrey”, ”Living In The Past”, ”Sweet Dream”, ”Aqualung”, ”Locomotive Breath”, ”Too Old To Die: Too Young To Die” ja ”Thick As A Brick”.