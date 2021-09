Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28.9.2021

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.9.2021 17.9.2021 08:29:49 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 21. syyskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunta jatkaa vuoden 2022 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyä. Lisäksi esityslistalla on muun muassa Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma. Osoitteeseen Holkkitie 5 tuleva uudisrakennus toteutetaan elinkaarihankkeena. Tilat suunnitellaan noin 3000 opiskelijalle. Tilat on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuuhun 2026 mennessä. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.