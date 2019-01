Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 29.1.2019

Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla

Esityslistalla on muun muassa:

Pukinmäenkaaren peruskoulu, Immolantie 9

Jaosto päättänee merkitä tiedoksi Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9:n toimipaikkaa koskevan selvityksen. Jaostolle esitettiin marraskuussa, että toimipaikasta luovutaan 1.6.2019 lukien. Esitys jäi pöydälle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tarkasteltu alueen palveluverkkoa uudelleen niin perusopetuksen kuin varhaiskasvatuksenkin tarpeiden kannalta. Tarkastelussa on huomioitu alueen ennakoitu väestönkasvu, olemassa olevat palvelut sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilat. Näkökulmina ovat olleet alueen lasten opinpolun vahvistaminen sekä tilojen yhteiskäyttö ja kunto. Tarkastelun tuloksena on päädytty siihen, että Pukinmäenkaaren peruskoulu jatkaa toimintaansa nykyisissä toimipaikoissaan osoitteissa Immolantie 9, Kenttäkuja 12 ja Kenttäpolku 3.

Osoitteeseen Immolantie 9 rakennetaan uudisrakennus, ja tilat on mahdollista ottaa käyttöön 1.8.2019 lähtien. Uudisrakennuksessa on myös jatkossa 1.-2. luokkien opetusta. Iltapäivätoiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä samassa rakennuksessa toimivan leikkipuiston kanssa. Rakennukseen tulevassa monitoimisalissa voidaan järjestää liikunnan opetusta.

Päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn korvaavien tilojen hankesuunnitelma tuodaan lautakuntaan maaliskuussa 2019.

Suomenkielisen lisäopetuksen toimipaikat kaupungin peruskouluissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa

Jaosto päättänee, että lisäopetusta järjestetään toistaiseksi, tarpeen mukaan Pasilan, Myllypuron ja Itäkeskuksen peruskouluissa sekä Stadin ammattiopistossa.

Lisäopetus tarjoaa aloituspaikan peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole saaneet jatko-opintopaikkaa kevään yhteishaussa. Tavoitteena on nuoren uravalintaan ja jatko-opintoihin liittyvien edellytysten kehittäminen sekä nuoren elämänhallintataitojen vahvistaminen. Lisäopetuksella ehkäistään syrjäytymistä, kun kaikille hakuehdot täyttäville helsinkiläisille nuorille tarjotaan mahdollisuus koulutukseen välivuoden sijaan. Hakeutumisen ehtona on, että hakija on helsinkiläinen ja saanut peruskoulun päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lisäopetukseen hakeutuu vuosittain noin 350-400 nuorta.

Kaksikielisen varhaiskasvatustarjonnan lisääminen 1.8.2019 alkaen

Jaosto päättänee käynnistää ruotsin kielen kielikylpytoiminnan elokuun alusta lähtien päiväkoti Veräjämäessä. Helsingin kaupunkistrategiassa on päätetty, että kaupungissa lisätään kielikylpykasvatusta ja -opetusta. Perusopetuksen osalta ruotsin kielen kielikylpykoulutus käynnistetään syksyllä 2022 myöhemmin päätettävässä koulussa, joka tarjoaa kielikylpyopetuksen jatkumon päiväkoti Veräjämäestä kouluun siirtyville lapsille.

