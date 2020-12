Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 8.12.2020

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 24.11.2020 20.11.2020 08:00:00 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 24. marraskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien työvoiman hankinta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen hankesuunnitelma. Lautakunnalle esitetään, että varhaiskasvatukseen hankitaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä vähintään 73 kokoaikaista varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja noin 340 varhaiskasvatuksen lyhytaikaista lastenhoitajan sijaista. Toimiala haluaa varmistaa, että varhaiskasvatuksen äkillisiin poissaoloihin saadaan varahenkilöitä. Hankinnan ennakoitu arvo on noin 6,93 miljoonaa euroa. Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin kaupungin osittain omistama voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Yhtiö välittää omistajilleen työvoimaa sekä lyhyisiin sijaisuuksiin että pidempiaikaisiin työsuhteisiin. Lisäksi lautakunnalle es