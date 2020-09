Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 15.9.2020

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 15. syyskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus 2021-2023 sekä useita tilahankkeita.

Talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus 2021-2023

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään vuoden 2021 talousarvioehdotus ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaehdotus kaupunginhallitukselle esitettäväksi. Talousarvioehdotuksen laatimisen perustana ovat olleet kaupunginhallituksen antamat laatimisohjeet.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksen keskeiset strategiset painotukset ovat:

- Jokaiselle hyvä oppiminen

- Hyvinvoinnin vahvistaminen

- Kestävä kasvatus

- Vastuullinen taloudenpito

- Osallisuus ja yhteisöllisyys

Talousarvioehdotukseen sisältyy kaksi sitovaa tavoitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella

- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Lisäksi talousarvioehdotuksessa on tavoitteena uudistaa toimintaa tilojen yhteiskäytöllä ja kaupunkiyhteisenä tavoitteena lasten ja nuorten syrjäytymiseen liittyvä hyvinvoinnin ja terveyden tavoite.

Talousarvioehdotuksessa on varattu määrärahoja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan seuraaviin menokasvuihin: asiakasmäärän kasvuun noin 1 200 lapsella ja nuorella, tilavuokrien kasvuun, perusopetuksen lakisääteisten kotikuntakorvausten kasvuun ja hintatason nousun kattamiseen. Koronan aiheuttamat lisäkustannukset eivät sisälly talousarvioehdotukseen.

Tilahankkeet

Lautakunnan esityslistalla on useita tilahankkeita kuten esimerkiksi lausunto Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma. Untamo-rakennuksen perusparannus mitoitetaan 260 lapselle ja tilat otetaan käyttöön joulukuuhun 2023 mennessä.

Jätkäsaareen esitetään vuokrahankkeena toteutettavaksi päiväkoti osoitteeseen Livornonkatu 6. Tilat olivat alun perin tulossa yksityisen päiväkotiketju Touhulan käyttöön, mutta Touhula luopui hankkeesta yrityksen hakeuduttua yrityssaneeraukseen. Jätkäsaari on rakentuva alue, jossa tarvitaan lisää päiväkotitiloja. Tästä syystä kaupunkiympäristön toimiala on selvittänyt mahdollisuutta vuokrata Livornonkadun tilat kunnallisen varhaiskasvatuksen käyttöön. Tiloissa on mahdollista järjestää toimintaa noin 150 lapselle. Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminta siirtyy Livornonkadun tiloihin marraskuun alussa.

Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.