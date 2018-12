Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 18.12.2018

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden viimeinen kokous pidetään tiistaina 18. joulukuuta klo 16.00.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2019 tulosbudjetti

Lautakunnalle esitetään päätettäväksi hyväksyä toimialan tulosbudjetti vuodelle 2019. Tulosbudjetin käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä noin 1,2 miljardia euroa ja investointimäärärahat noin 27 miljoonaa euroa. Tulosbudjetin valmistelun pohjana on ollut lautakunnan 28.8.2018 hyväksymä vuoden 2019 talousarvioehdotus huomioiden talousarviokäsittelyssä siihen päätetyt muutokset. Tulosbudjettivalmistelun yhteydessä toimiala on tarkistanut asiakasmääräennusteet sekä henkilöstömenojen sivukulut ja kohdentanut määrärahalisäykset tehtyjen päätösten mukaisesti. Talousarvioehdotukseen sisältyneitä säästö- ja tuottavuustavoitteita ei määrärahalisäyksistä johtuen tarvitse toteuttaa perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa eikä ammatillisessa koulutuksessa. Kaupunkistrategian toteuttamiseen on kohdennettu tulosbudjetissa 6,4 miljoonan lisäpanostus verrattuna vuoteen 2018.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poisto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28. marraskuuta vuoden 2019 talousarvion, johon on kirjattu kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistaminen yli 2-vuotiailta. Päätöksellä halutaan vahvistaa Helsingin strategian mukaista varhaiskasvatukseen osallistumisen tärkeyttä. Varhaiskasvatus luo tasavertaiset mahdollisuudet lapsille ja vähentää syrjäytymistä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistamista yli kaksivuotiailta 1.5.2019 alkaen talousarvioehdotuksen mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osallisuussuunnitelma vuosille 2019–2021

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi toimialan osallisuussuunnitelmaa vuosille

2019–2021. Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 keskiössä on asukkaiden osallisuuden edistäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osallisuussuunnitelmassa määritellään osallisuuden rakenteet, nykytila ja periaatteet, sekä esitellään kehittämisen kärjet osallisuuden toteuttamiseksi toimialalla.

Koulujen ja päiväkotien rakennushankkeet

Lautakunnalle esitetään seuraavat koulujen ja päiväkotien rakennushankkeet:

Päiväkoti Isoniityn uudisrakennuksesta esitetään hyväksyttäväksi tarveselvitys. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Limingantie 39. Kaupunkiympäristön asiantuntijoiden mukaan nykyisen Jyrängöntiellä sijaitsevan päiväkoti Isoniityn heikossa kunnossa olevia tiloja ei ole taloudellisesti ja teknisesti perusteltua peruskorjata. Kaupunkiympäristö on hakenut vanhalle päiväkoti Isoniitylle jatkorakennusluvan (5v.) ehdolla, että tilaan tehdään välttämättömät korjaukset ilmanvaihtoon ja salaojitukseen, jotta tilat voivat olla käytössä uudisrakennuksen valmistumiseen saakka.

Tahvonlahden ala-asteen ja päiväkodin perusparannusosan ja laajennusosan tarveselvitystä esitetään hyväksyttäväksi. Hanke sijaitsee osoitteessa Gunillantie 10. Määrärahat peruskorjaukseen ja laajennushankkeeseen on varattu vuosille 2019–2020.

Suutarilaan, osoitteeseen Seulastentie 11, esitetään hyväksyttäväksi lisätilapaviljongin tarveselvitystä. Paviljonkitilat sijoitetaan Suutarilan monitoimitalon pihalle ja siihen tulee noin 28 tilapaikkaa päiväkoti Seulasen käyttöön. Tavoitteena tilojen käyttöönotolle on tammikuu 2019.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuspäällikön virkaan ottaminen

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden varhaiskasvatuspäällikön virkaan esitetään kasvatustieteen maisteri Jenni Tirrosta alkaen 1.1.2019. Jenni Tirronen on työskennellyt Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden asiantuntija- ja toimistopalvelujen johtajana vuodesta 2017 lähtien. Sitä ennen Tirronen on vuosina 2011–2017 työskennellyt erityissuunnittelijana ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen linjalla vastaten esikoulu- ja iltapäivätoiminnasta.

