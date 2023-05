Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 23.5.2023

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 16.5.2023 12.5.2023 15:29:31 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 16. toukokuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ehdotetaan hyväksyttäväksi laajamittaisen kaksikielisen suomi-ruotsi-opetuksen aloittamista Yhtenäiskoulussa alkaen 1.8.2024. Oppilaaksiottoalueena on koko Helsinki eikä opetukseen otettaessa käytetä valintakokeita. Jaoston kokouksen esityslistalla on lisäksi ehdotus jatkuvasta hausta Helsingin kaupungin lukiokoulutukseen. Jaostolle myös ehdotetaan, että Helsingin aikuislukion nimi muutetaan Konepajan lukioksi ja aikuislukioksi. Konepajan lukion painotukseksi ehdotetaan verkostoja sekä työelämätaitoja. Esityslistalla on Pasilan peruskoulun kaksikielisen suomi-pohjoissaame-opetuksen jatkuminen vuosiluokille 7-9 kielirikasteisena suomi-pohjoissaame-opetuksena. Jaostolle esitellään myös Helsingin työväenopiston opetuksen suuntaviivat 2023-2024.