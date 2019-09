Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 24.9.2019

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 17.9.2019 13.9.2019 12:00:55 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 17. syyskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa Helsingin uusi varhaiskasvatussuunnitelma, joka on päivitetty vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia sekä Opetushallituksen 19.12.2018 antamaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjaa. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kanssa ja se koskee varhaiskasvatuksen kaikkia toimintamuotoja sekä myös kunnan valvomaa yksityistä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelmaan koottiin huoltajien näkemyksiä keskustelutilaisuuksissa, joiden teemoina olivat varhaiskasvatuksen hyvä aloitus, ryhmästä toiseen siirtyminen ja hyvien kaveritaitojen vaaliminen. Suunnitelmassa on huomioitu ehyt opinpolun jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa painotetaan erityisesti lapsen oikeutta leik