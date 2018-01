Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 19.1.2018

Waste Trainer sparraa kohti vähäjätteistä elämää 10.1.2018 12:36 | Tiedote

Waste Trainer on kotitalouksille suunnattu kokeilu, jossa henkilökohtainen neuvoja – Waste Trainer – opastaa kierrätykseen liittyvissä asioissa, optimoi kodin jätehuollon ja innostaa kohti jätteettömämpää elämää. Kokeilun tarkoitus on edistää kiertotaloutta sekä vähentää etenkin ruokahävikin ja sekajätteen määrää. Kokeilu kuuluu Suomen hallituksen kärkihankkeeseen “Kokeileva Suomi”, jonka tavoitteena on edistää kokeilukulttuuria ja siten löytää innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palveluiden kehittämiseen.