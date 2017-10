Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 20.10.2017

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 22.9.2017 20.9.2017 08:04 | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 22.9.2017 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessahttp://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM Hallitus päättää muun muassa aiesopimuksen hyväksymisestä koskien Fortum Power and Heat Oy:n energiantuotantolaitoksen rakentamista Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueelle. Hallitus päättää myös osaltaan HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017–2026 hyväksymisestä sekä kuljetus- ja kaivupalveluiden hankinnasta. Hallitus saa tiedoksi muun muassa osavuosikatsauksen tammi-elokuulta sekä yhteenvedon jäsenkuntien lausunnoista HSY:n alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018–2020. Hallitus saa tiedoksi myös pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen uudet haasteet ja Ilmastoviisas asuminen -asuntoraportin Helsingin seudulta 2017. HSY tiedottaa kokouksen jälkeen aiesopimuksesta koskien Fortum Power and Heat Oy:n energiantuotantolaitoksen rakentamista ja pää