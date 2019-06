Ennakkotiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.6. kokouksesta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu kevään viimeiseen kokoukseen tiistaina 18.6 klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Esityslista

Lautakunta käsittelee mm. seuraavia asioita.

Lausunto talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 2020-2029

Lautakunta antaa lausunnon talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 2020-2029.

Lautakunta pitää kaupunkistrategian 2017-2021 linjausta sisäilmaongelmista kärsivien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamisesta tai korvaamisesta uusilla rakennuksilla kauan odotettuna ja välttämättömänä linjauksena, jonka toteuttamiseen kaupunki on varautunut lisäämällä varoja talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. Tilojen terveellisyyden ja turvallisuuden lisäksi lautakunta painottaa toimintaa tukevien tilojen riittävyyttä ja oikea-aikaisuutta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakkaiden määrä kasvaa merkittävästi rakentamisohjelmakauden 2020–2029 aikana. Kaupunkiympäristön toimialan talonrakentamisohjelman luonnosversiossa vuosiksi 2020-2029 on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla yhteensä 117 hanketta, joista uudis- ja lisärakennushankkeita on 53, korjaushankkeita 50. Vuokra- ja osakehankkeita on 14. Ohjelmaan ei ole sisällytetty 14 kasvatuksen ja koulutuksen maaliskuussa esittämää hanketta. Lisäksi luonnoksessa osaan hankkeiden aikatauluista on esitetty muutoksia.

Esitykset koulujen ja päiväkotien hankesuunnitelmista ja tarveselvityksistä

Suomen- ja ruotsinkielisen päiväkodin (Konepajankuja 1) tarveselvityksen hyväksyminen

Käpylän peruskouluun (Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2) toteutettavien toiminnallisten muutosten tarveselvityksen hyväksyminen

Päiväkoti Vaapukan, päiväkoti Lakan ja Roihuvuoren ala-asteen (Sinivuokonpolku 9) korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta lausunto

Myllypuron peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta

Etu-Töölön lukion perusparannuksen hankesuunnitelmasta lausunto ja hankesuunnitelman hyväksyminen

Päiväkodin (Hilatie 1) lisätilan tarveselvityksen hyväksyminen

Jätkäsaaren korttelitalon koulutilojen päiväkodiksi muuttamista koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta

