Ennakkotiedote: kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto kokoontuvat 13.4.2022

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 22.3.2022 18.3.2022 12:15:56 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 22. maaliskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa yhteenveto kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä sekä toimialan toimintakertomus vuodelta 2021. Tilahankkeista esityslistalla on Herttoniemenrannassa sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin toiminnan lakkauttaminen. Stjärnanin toimintaa keskitetään alueen muihin toimintapaikkoihin. Lisäksi lautakunnalle esitetään päiväkoti Sohvilan ja päiväkoti Kumpulan toiminnan lakkautusta 1.8.2022 lukien. Päiväkodit Sohvila ja Kumpula ovat kaupunkiympäristön toimialalta saatujen tietojen mukaan teknisen käyttöikänsä päässä ja vaatisivat laajoja korjauksia pikaisesti. Sisätilojen lisäksi myös piha-alueet vaatisivat perusteellisia korjauksia. Osoitteeseen Limingantie 39 on valmistumassa kesällä 2022 uutta päiväkotitilaa noin 150 la