Ennakkotiedote: kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu 2.3.

Yhteishaku alkaa 23. helmikuuta – Helsingin valikoimasta löytyy jokaiselle tie unelma-alalle

Valtakunnallinen yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin on käynnissä 23.2.–23.3.2021. Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 lähtien siten, että nykyiset peruskoulun 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin. 9.-luokkalaisilla on velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen. Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon.