Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää 4.11.2021 vuoden 2022 kulttuuriavustusten saajista

Ensi vuodeksi haettavissa ovat olleet taiteen ja kulttuurin yleiset kehittämisavustukset, Helsingin mallin tavoitteita edistävät avustukset, taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset sekä painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan erityisavustus.



- Esimerkiksi Helsingin mallin kehittämisavustuksella vastataan Helsingin uuden kaupunkistrategian mukaisiin tavoitteisiin ja kannustetaan taide- ja kulttuuritoimijoita toimimaan keskustan ulkopuolella, uusilla kaupunkikehitysalueilla kuten Malmilla ja Kontulassa, tähdentää kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas.



Haettavissa on ollut myös taide- ja kulttuuriavustusten kuluvan vuoden määrärahojen 6. erä. Käsittelyssä on 11 määrärahaan kohdistuvaa hakemusta.



Ehdotukset avustusten saajista ja hakuperusteista löydät Helsingin kaupungin verkkosivuilla julkaistusta kokouksen esityslistasta.



Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtaja on Sirpa Asko-Seljavaara (Kok.). Jaoston koko kokoonpanon näet täältä.