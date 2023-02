Ennakkotiedote: Miten Pohjola reagoi Venäjän uhkaan? Itämeren turvatarkastus ilmestyy Venäjän suurhyökkäyksen vuosipäivänä 24.2.2023

Miten sota Ukrainassa on vaikuttanut Itämeren alueen asukkaiden turvallisuudentunteeseen? Miten kunkin maan historia ja naapurisuhteet selittävät tapaa, jolla maat reagoivat uhkaan? Millaiset jäljet johtavat Hansaliitosta Natoon? Ulkopolitiikkaan erikoistuneet toimittaja-tietokirjailijat Kaja Kunnas ja Marjo Näkki huomauttavat, että Itämeri on yhdistänyt sen rantavaltioita kautta aikojen.



”Hansaa on totuttu pitämään kaupankäynnin verkostona, mutta se oli myös varhainen puolustusliitto, joka suojeli laivojaan merirosvoukselta. Suomen ja Ruotsin pyrkiessä Naton jäseniksi alettiin puhua Pohjolan linnakkeesta, ja ajatus Itämeren merkityksestä ja alueen yhtenäisyydestä vahvistui. Samoin tarkentui kuva yhteisestä vihollisesta. Itämeren alueen ainoa uhka oli Venäjä”, Kunnas ja Näkki kirjoittavat.



Hakkereita ja sotilaita



Itämeren turvatarkastus auttaa ymmärtämään turvallisuuspolitiikan uutta aikakautta valottamalla muun muassa hybridivaikuttamista, energiakriisiä, kyberiskuja ja aseellista varustautumista. Kunnas ja Näkki haastattelivat kirjaansa Itämeren rantavaltioiden asukkaita ja kiersivät kohteissa, joissa jännitteet ovat kireimmillään. Miten vuoden 2022 tapahtumat näyttäytyvät virolaiselle hakkerille, eläköityneelle venäläisupseerille Latviassa, saksalaiselle millenniaalitutkijalle tai Suomessa asuville venäläisille?



”Vaikka Itämeri yhdistää Suomen kahdeksaan muuhun sisämeren rantavaltioon, tiedämme lopulta hyvin vähän toistemme valinnoista ja niihin vaikuttavista kansallisista tarinoista ja historiallisista kokemuksista.”



Tallinnassa asuva Kaja Kunnas (s. 1968) on kirjoittanut Baltian maista muun muassa Helsingin Sanomiin, Suomen Kuvalehteen ja Ulkopolitiikka-lehteen. Marjo Näkki (s. 1976) on työskennellyt Itämeren-, Baltian- ja Venäjän-kirjeenvaihtajana Ylellä, STT:llä ja MTV3:lla. Hän juontaa Yle Radio 1:n Ykkösaamua ja Pääministerin haastattelutuntia. Kunnas ja Näkki tarkastelivat Venäjän Ukrainaan kohdistaman aggression vaikutuksia myös vuonna 2016 ilmestyneessä ensimmäisessä yhteisessä teoksessaan Suomenlahden suhdekirja – Uudet vaaran vuodet (Kosmos).



Kaja Kunnas ja Marjo Näkki: Itämeren turvatarkastus – Kun sodan uhka palasi

252 sivua

Ilmestyy myös e- ja äänikirjana 26.3.2023, lukija: Anna Paavilainen



