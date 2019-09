Ennakointi on turvallisuustyön vahvuus: Espoo halutaan pitää mummolana

Jaa

Espoo on ollut Suomen suurten kaupunkien vertailussa turvallisin vuodesta 2011. Poliisikielellä kyseessä on Suomen mummola, ja sellaisena Espoo haluaa myös pysyä, vaikka kasvavalle kaupungille se on haaste. Turvallisuuden rakentamisessa ongelmien ennaltaehkäisy on ykkösasia, todettiin Espoon kaupungin järjestämän nuorten turvallisuustapahtuman avauksessa.

Safe with Espoo -tapahtuman paneelikeskusteluun osallistuivat Luukas Koski, Joel Vanhanen, Jarno Limnéll ja Petri Launiainen. Paneelin juonsi Petri Häkkinen. (Kuva: Nina Elfvengren / Espoon kaupunki)

”Onnistumme kaikessa, mihin saamme ihmiset mukaan. Yhteistyöllä viranomaisten, asukasyhdistysten ja järjestöjen kanssa olemme luoneet myös Espoon turvallisuuden. Nuorille suunnatun avoimen tapahtuman kautta haluamme kutsua etenkin nuoria naisia turvallisuustyöhön”, totesi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä avauspuheenvuorossaan. Kun tarkastellaan yhteiskunnan uhkakuvia, kokonaisturvallisuus nähdään helposti vain viranomaistoimintana. Espoon kaupungin ja kumppaneiden tavoitteena kutsuntojen yhteyteen rakennetussa tapahtumassa on tarjota nuorille ymmärrystä siitä, mikä on kunkin henkilökohtainen rooli, sekä taitoja pitää huolta itsestä ja lähipiiristä erilaisissa kriisitilanteissa. ”Kaupunki on turvallisuustyössä ketterä ja neutraali, paikallinen toimija. Luomme kokeilun kautta uutta turvallisuuskoulutuksen mallia, jotka muutkin kunnat voivat soveltaa. Paikallisesti voimme soveltaa mallia tarvittaessa isompaankin mittakaavaan. Toisaalta tarvetta voi olla myös pienille, kyläkohtaisille tapahtumille”, Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen kertoi. Yksinäisyys ja vihapuhe turvattomuuden aiheuttajina Tapahtumassa vieraillut sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi, että turvallisuus on ennen kaikkea tunne: ”Yksinäisyys on suurimpia turvattomuuden aiheuttajista. Poliitikkojen tehtävä on luoda yhteiskunta, jossa kukaan ei joudu jäämään yksin huoliensa kanssa. Pääkaupunkiseudulla sosiaalisen ulkopuolisuuden ongelmat näkyvät eri tavalla kuin muualla, ja ongelmien kuten asunnottomuuden ennaltaehkäisy on konkreettista turvallisuuden rakentamista: se säästää rahaa, kun ihmisillä on koti eikä ensihoidon tarvitse poimia heitä lumihangesta.” Ohisalo korosti nuorelle yleisölleen myös, että yhteiskunnankin turvallisuus lähtee yksilöistä ja kunnioittavasta käytöksestä, johon ei kuulu minkäänlainen vihapuhe. ”Kyse ei ole siitä, etteikö asioista saisi olla eri mieltä ja puhua. Vaan siitä, osaammeko käydä yhteiskunnallista keskustelua hyökkäämättä toistemme kimppuun. Poliitikkojen pitääkin saada kritiikkiä, mutta sen voi tehdä hyvin käyttäytyen. Esimerkiksi poliisiin suunnattu vihapuhe on kiilojen lyömistä yhteiskunnan pilareihin.” Tietoisuutta, tunnetta, sietokykyä ja tapoja Tapahtuman paneelikeskustelussa pohdittiin yhteiskunnan turvallisuutta nyt ja tulevaisuudessa erityisesti nuorten näkökulmasta. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll määritteli turvallisuuden koostuvan neljästä tekijästä: ”Yksi: tietoisuus riskeistä. Kaksi: oma tunne, jota ei saa väheksyä. Kolme: sietokyky silloin, kun asiat menevät pieleen. Neljä: opitut arvot ja tavat, kuten turvavyön kiinnittäminen aina, kun istut autoon.” Suomalaisten kriisivalmius on perinteisesti ollut korkealla tasolla, mutta kuinka pitää tätä yllä yhteiskunnan digitalisoituessa vauhdilla, kun edessä ovat niin fyysisen kuin kybertodellisuuden uhat? Espoon nuorisovaltuuston puheenjohtaja Joel Vanhanen ja Puolustusvoimien erityistehtävissä varusmiespalvelustaan suorittava tubettaja Luukas ”Luugi” Koski totesivat, että heidän kokemuksensa mukaan digitaitoihin ja esimerkiksi medialukutaitoon panostetaan ainakin lukioissa. Toisaalta jokaiselta vaaditaan myös oma-aloitteista yhteiskunnallisten asioiden seuraamista, jotta osaa suhteuttaa asioita ja tunnistaa propagandan. ”Turvallisuus on sitä, ettei jäädytä, vaan osataan toimia, jos jotain tapahtuu. Digitalisaation seurauksena meidän on kehitettävä ihmisten näkemystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja mahdollisista kriiseistä”, sanoi Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Petri Launiainen. Kadettikoulun käynyt Limnéll sanoi tärkeimmän sotilasoppinsa olevan: Henki on aina miekkaa vahvempi. ”Tutkimusten mukaan vaikuttavin tekijä turvallisuudentunteessa on lähipiiri: ystävät ja työkaverit. Siksi voi sanoa, että jos ei ole oikeanlaista henkeä, huonosti käy. Lähes kaikki muu voidaan digitalisoida, paitsi ihmissuhteet. Tarvitsemme yhteishenkeä ja mahdollisuuksia osallistua – erityisesti nuorille naisille. Tällaisille tapahtumille iso peukku”, kiitteli Limnéll. Paneelikeskustelun tallenne tulee myöhemmin Espoon kaupungin YouTube-kanavaan. Lisätietoja: Tiedote 2.9.2019 Espoon kaupungin ja kumppaneiden nuorille suunnatun Safe with Espoo -tapahtuma alkoi maanantaina 9.10.2019 Kannusillanmäen väestönsuojan tiloissa, Espoon keskuksessa. Tapahtumassa viranomaiset ja vapaaehtoisjärjestöt esittelevät arjen työtään. Samalla tehdään etsivää syrjäytymisen ehkäisyä. Tapahtuma jatkuu vielä tiistaina 10.9.2019 kello 12–18.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Safe with Espoo -tapahtuman paneelikeskusteluun osallistuivat Luukas Koski, Joel Vanhanen, Jarno Limnéll ja Petri Launiainen. Paneelin juonsi Petri Häkkinen. (Kuva: Nina Elfvengren / Espoon kaupunki) Lataa Sisäministeri Maria Ohisalo ja Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä tekivät omat turvallisuuslupauksensa nuorten turvallisuustapahtumassa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja Pauliina Kopra opasti. (Kuva: Hanna Kautto / Espoon kaupunki) Lataa