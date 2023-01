Ennätykset rikki: yli neljännesmiljoona suomalaista aloitti kulttuurivuoden – tulossa kotimaisten suurnimien näyttelykevät!

Museot kiinnostavat suomalaisia nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Voimassa olevia Museokortteja on suomalaisten taskussa tällä hetkellä 272 000, joka on Museokortti-historian ennätys. Myös Museokortti-käynnit kasvoivat vuoden 2022 aikana hurjaan ennätyslukemaan, 1,7 miljoonaan. Vuodesta 2023 on tulossa kiinnostava näyttelyvuosi – luvassa on kotimaisia huippunimiä Tom of Finlandista Edelfeltiin ja Klaus Haapaniemestä Kaija Aarikkaan.

Museokortin myynti kasvoi viime vuonna yli 20 prosenttia. Myös Museokortti-käynnit kasvoivat viidenneksellä edellisestä ennätysvuodesta. Kuva: Ella Karttunen / Museokortti

Vuosi 2022 oli museoille ennätyksellinen. Museokortteja myytiin viime vuoden aikana ennätyspaljon. Myynti kasvoi 23 prosenttia verrattuna edellisvuoteen 2021, jolloin Museokortin myynti oli myös rikkonut ennätyksen. Aktiivisia Museokortteja on nyt ennenäkemätön luku: 272 000. Ihmiset löysivät takaisin kulttuurin pariin koronavuosien jälkeen. Museokortti-kohteiden tarjoamat sisällöt kiinnostivat yleisöä viime vuonna erityisen paljon. Museokortti-käynnit kasvoivat vuonna 2022 noin 1,7 miljoonaan. Kasvua vuoden 2019 ennätykseen oli yli 20 prosenttia. Uusi museovuosi tarjoaa kotimaisia klassikoita sekä uuden sukupolven taiteilijoita Museovuosi 2023 tulee pitämään sisällään hienoja elämyksiä: luvassa kotimaisia huippunimiä ja kiehtovia uutuuksia. Maaliskuusta 2022 suljettuna ollut Ateneum avaa ovensa jälleen huhtikuussa, jolloin esillä on uusi kokoelmanäyttely. Toukokuussa nähdään odotettu Albert Edelfelt -näyttely, jossa esitellään Suomen tunnetuimpiin ja rakastetuimpiin kuuluva taiteilija. Huhtikuussa nähdään Tom of Finland -näyttely, joka tuo maailman tunnetuimpiin suomalaistaiteilijoihin kuuluvan Tom of Finlandin teokset ja elämäntarinan ennennäkemättömässä laajuudessa Kiasmaan. Amos Rexissä avautuu maaliskuussa Generation 2023 -näyttely, joka on nuorten tekijöiden taidetta ja visuaalista kulttuuria esittelevän triennaalin kolmas toteutuskerta. Myös Taidehallissa nähdään uuden sukupolven taiteilijoita Nuoret 2023 -näyttelyssä huhti-toukokuussa. Syksyllä Taidehalli täyttyy puolestaan Kaija Aarikan monipuolisesta muotoilusta. Värikkäässä näyttelyssä syvennytään Aarikan mittavaan, 60 vuotta kestäneeseen muotoilijauraan. Didrichsenin taidemuseossa avautuu helmikuussa huippuvalokuvaaja Elina Brotheruksen näyttely, jossa nähdään ensimmäistä kertaa Brotheruksen Didrichsenillä vuosina 2021–2022 kuvaama valokuvasarja Visitor (Villa Didrichsen). Didrichsenin syksyssä nähdään Rafael Wardin näyttely, joka esittelee rakastettuja teoksia Wardin pitkän uran varrelta. Salon taidemuseo Veturitallin kevätnäyttelynä nähdään salolaislähtöisen kuvanveistäjä ja muun muassa Jussi-patsaan suunnittelija Ben Renvallin pienoisveistoksia. Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa avautuu maaliskuussa yleisön rakastaman ja kansainvälisesti tunnetun huippumuotoilijan Klaus Haapaniemen soolonäyttely. Tutustu näyttelytarjontaan > Museokortti-kohteiden lista kasvaa entisestään – kortin omistajille tarjotaan uusia huippuetuja! Museokortti on pääsylippu jo 350 kohteeseen. Kevään aikana saadaan myös lisää kohteita. Helsinkiin avataan maaliskuussa uusi kulttuurikohde, Amos Anderssonin kotimuseo Amos Hem. Tammisaari saa huhtikuussa uuden taidemuseo Chappen. Museokortti-kohteiksi liittyy maaliskuussa myös Kokkolan K. H. Renlundin museon Roosin talo, Lassanderin talo, Näyttelyhalli sekä Pedagogio. Lisäksi Tampereen Poliisimuseo lukeutuu Museokortti-kohteiden joukkoon alkuvuodesta. Vuonna 2015 lanseerattu Museokortti on paljon muutakin kuin pääsylippu museoihin. Museokortin asiakkaat saavat rahanarvoisia vaihtuvia etuja, muun muassa museokaupoista, tapahtumista, ravintoloista ja hotelleista. Kevään uutena etuna Museokortilla saa Helsingin G Livelabin keikkaliput 20 %:n alennuksella. Museokortti tarjoaa myös asiakkailleen Museokortin matkavinkit -palvelun, josta matkailijat saavat vinkkejä kierroksiin kotimaassa. Matkavinkeistä löytyy kiinnostavimpien museoiden lisäksi paikallisia nähtävyyksiä, luontokohteita sekä tunnelmallisia majoituskohteita ja ravintoloita. Tutustu Matkavinkkeihin >

Tutustu Museokortti-etuihin > Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmällä ei ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.

Avainsanat EnnätyksetKävijämäärätMuseokorttiMuseotNäyttelyt

Uusi museovuosi tarjoaa kotimaisia klassikoita sekä uuden sukupolven taiteilijoita. Kuva: Ella Karttunen