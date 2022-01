Ennätysmäärä haki VAMKin kansainvälisiin ohjelmiin kevään ensimmäisessä yhteishaussa

VAMKin kansainväliset tutkinto-ohjelmat ovat herättäneet poikkeuksellisen paljon kiinnostusta tammikuun yhteishaussa, jossa hakemuksia on jätetty 2 771 kappaletta eli ennätysmäärä aikaisempiin alkuvuoden hakuihin verrattuna. Ensisijaisia hakemuksia jätettiin tänä vuonna 485 kappaletta, ja myös niiden määrä nousi 66 prosenttia viime vuodesta. Haettavina olivat alempaan korkeakoulututkintoon johtavat tutkinnot International Business ja Information Technology sekä ylempään korkeakoulututkintoon johtava International Business Management.

­­–Kokonaishakijamäärissä olemme selkeästi ylittäneet viime vuoden hakijaluvut kaikissa kolmessa hakukohteessamme, opiskelijapalveluiden päällikkö Juha Vierola kommentoi innostuneesti.

Kiinnostusta herätti eniten International Business

Eniten kiinnostusta herätti International Business -koulutusohjelma, johon haki yhteensä 1 559 henkilöä. Ensisijaisia hakemuksia kohdistui kuitenkin suhteessa eniten International Business Management

-maisteriohjelmaan, johon ensisijaisen hakuvalinnan oli tehnyt noin 30 prosenttia ohjelmaan hakeneista.

Merkittävä osa tutkintoon hakevista oli ensikertalaisia, sillä heitä oli noin 77 prosenttia kaikista hakijoista. Aloituspaikkoja kolmeen kansainväliseen tutkintoon oli tarjolla tammikuun yhteishaussa yhteensä 100 kappaletta.

–Tänä vuonna lukuvuosimaksullisten hakijoiden joukosta erottui merkittävä määrä henkilöitä, jotka ovat kotoisin eri Etelä-Aasian maista, kuten Vietnamista, Intiasta, Bangladeshista, Pakistanista ja Nepalista. Huomionarvoista nousua voidaan havaita myös esimerkiksi marokkolaisten sekä Arabiemiirikuntien hakijoiden keskuudessa, Vierola listaa.

VAMK haluaa houkutella lukuvuosimaksullisia opiskelijoita

VAMKin markkinoinnin merkittävänä painopisteenä on lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden houkutteleminen ulkomailta. Talent Boost -toimenpideohjelma on oleellinen osa VAMKin rekrytointistrategiaa, jonka mukaisesti se pyrkii rekrytoimaan kohdemaidensa hakijoita, jotka ovat halukkaita opiskelemaan, asumaan ja pysymään Suomessa valmistumisen jälkeenkin.

–Olemme tehneet uusia, merkittäviä kumppanuussopimuksia ulkomaisten agenttien kanssa Vietnamissa ja Thaimaassa. Kaikkien kumppaniemme päämarkkina-alue on Suomi ja monilla heistä on myös Suomessa edustaja, jonka kautta he saavat laajaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen korkeakoulujärjestelmästä. Toisaalta heillä on myös tuorein tieto kohdemaan markkinoista. Arvostamme suuresti, että kumppaneillamme on vahvat siteet Suomeen ja otamme tarkasti huomioon, että kumppanit jakavat samat eettiset arvot kanssamme, kertoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sirpa Rutanen.

Rehtori Kati Komulainen myös painottaa, että VAMK haluaa olla tukemassa kansainvälisten osaajien maahanmuuttoa:

–Tulevaisuudessa tavoitteena on, että yhä suurempi osa työllistyy Pohjanmaalle. Tämä haku on yksi konkreettinen tekomme osaajapulan ratkaisemiseksi.