Ennätysmäärä liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja jäi kiinni liikenteessä

Liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja tavattiin liikenteessä viime vuonna 150 enemmän kuin edellisvuonna. Jos poliisi havaitsee liikennekäytöstä poistetun auton liikenteessä, siitä voidaan ottaa kilvet pois. Lisäksi ajamisesta määrätään lisävero, joka on vähintään 1 000 euroa. Myös vakuutusmaksut joutuu maksamaan takautuvasti ja korotettuina.

- Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ajaminen tulee kalliiksi. Vakuuttamattomuusmaksu peritään koko siltä ajalta, kun ajoneuvo on ollut vakuuttamatta, vaikka sillä olisi ajettu luvatta vain yhtenä päivänä. Laiminlyönnistä määrätyt maksut voivat olla jopa tuhansia euroja. Jotta vakuutuksen muistaa ottaa ennen liikkeellelähtöä, kannattaa seisonnassa olevaan ajoneuvoon laittaa muistutukseksi vaikkapa rusetti tai muistilappu kiinni rattiin, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen vinkkaa.

Liikennekäytöstäpoisto tehdään usein esimerkiksi kausiajoneuvoille, kuten kesäautoille tai mopoille. Ennen kuin ajoneuvolla lähtee liikkeelle, on varmistettava, että vakuutus on voimassa ja ajoneuvo on palautettu liikennekäyttöön.

- Vanhempien kannattaa huolehtia, että nuorten mopoihin ja muihin moottoroituihin ajokkeihin liittyvät velvollisuudet on asianmukaisesti hoidettu. Kulkeminen loppuu välittömästi, jos poliisi tapaa vakuuttamattoman tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikenteessä, perintäpäällikkö Vesa Korhonen varoittaa.

Liikennevakuutuksessa on kattava turva

Liikennevakuutus tuo taloudellista turvaa liikenteessä sattuvien vakavien vammautumisten varalle, ja vakuutuksen laiminlyönnillä on vakavat seuraukset. Onnettomuustilanteessa vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönyt ajoneuvon omistaja ei saa lainkaan korvausta henkilövahingoistaan. Mikäli ajoneuvon kuljettajana on joku muu kuin omistaja, voi hänkin jäädä ilman korvauksia.

- Suomalainen liikennevakuutus on kansainvälisesti tarkasteltuna poikkeuksellinen, sillä se korvaa myös kuljettajalle itselleen tapahtuvat vahingot. Liikennevakuutuksella saa siis itselleen hyvin kattavan turvan varsin pienellä hinnalla, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna summaa.

