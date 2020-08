Ennätyssuuri Pedaforum 2020 pohtii digiloikkaa ja koronan tuomia muutoksia

Opiskelijavalinnan tulokset valmiit – onnea kaikille valituille! 9.7.2020 05:41:00 EEST | Tiedote

Kaikki Oulun yliopiston opiskelijavalintojen tulokset on nyt julkaistu. Oulun yliopistossa on aloituspaikkoja noin 2 700 uudelle opiskelijalle. Aloituspaikkojen suhde hakijamäärään on 16 prosenttia.