Ennätysten vuosi nopeassa reagoinnissa ja rekrytoivissa koulutuksissa - TAKK palkittiin jo toistamiseen valtakunnallisella laatupalkinnolla

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK noteerattiin jo toisen kerran opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä laatupalkintokilpailussa. Palkinnon voittajat julkistettiin tänään Helsingissä, ja ne jakoi opetusministeri Li Andersson.

- Toivon, että palkittavat koulutuksen järjestäjät levittävät parhaita käytäntöjä edelleen ja ovat osaltaan vahvistamassa suomalaista osaamista, sanoo opetusministeri Andersson.

Keskeistä TAKK:n toiminnassa on ymmärtää työelämän nopeaa muutosta, ratkaista osaamishaasteita ja kohtauttaa työpaikkoja ja osaajia. Nopea reagointi on TAKKin tärkein kilpailuetu, todetaan palkintoperusteissa.

Vuonna 2020 tämä on näkynyt ennätysmääränä rekrytoivia koulutuksia, joiden kautta 303 aikuisopiskelijaa on koulutettu suoraan yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutuksia on tänä vuonna järjestetty tai suunniteltu jo 35. Vuonna 2019 vastaavia koulutuksia järjestettiin 24 ja vuotta aiemmin 18.

Tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työvoimahallinnon kanssa toteutettavien rekrytoivien koulutusten määrä on kasvanut voimakkaasti. Vielä muutama vuosi sitten niitä oli vuosittain maksimissaan viisi.

TAKK palkittiin ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla aiemmin vuonna 2016. Se johtaa aikuiskoulutuskeskusten laatutilastoa ja on ainoa koulutuksenjärjestäjä, joka on palkittu kilpailussa kahdesti neljän vuoden sisällä.

”Tarpeisiin on vastattava viikoissa”

Eniten rekrytoivia koulutuksia on järjestetty sotealalla, jossa tänä vuonna muuttunut hoitajamitoitus ja koronavuosi ovat lisänneet työvoiman tarvetta merkittävästi. Myös esimerkiksi puhtauspalvelualalla, jossa työvoiman saatavuus on haasteellista, koulutuksia on järjestetty säännöllisesti. Teknisillä aloilla on koulutettu muun muassa raskaskalustoasentajia ja koneistajia. Rekrytoivissa koulutuksissa yritys sitoutuu työllistämään opiskelijan.

TAKK kuulee yritysten tarpeita säännöllisesti yhteistyöryhmissä. Niiden kehittäminen on osa TAKKin laatutyötä.

- Uusien koulutustuotteiden saaminen markkinoille ei saa kestää kuukausia vaan sen on onnistuttava viikoissa. Meillä ei aloiteta uusi koulutuksia syksyllä ja keväällä, vaan tarpeen mukaan, periaatteessa joka kuukauden alussa, luonnehtii TAKK:n rehtori Teppo Tapani.

Hän pitää laatupalkintoa tärkeänä osoituksena siitä, että TAKKin toimintamalli on oikea.

- Laatupalkinnon uusiminen kertoo meille, että pelikirjamme on kunnossa. Voimme keskittyä vahvuuksiemme vahvistamiseen.

Systemaattinen laatutyö tuo tulosta

Vuoden 2020 laatupalkinnon teemana on laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus ja koulutuksen järjestämisen kokonaislaatu. Perusteluissa nostetaan esille TAKKin hyvä suorituskyky ja tulokset, kuten opiskelijoilta ja työelämältä saatu palaute, maahanmuuttajakoulutuksen tuottama yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä työvoimakoulutuksen käyneiden työllistyminen. Tuloksia edistävät laadukas opinto-ohjaus ja uraohjaus.

- TAKKin vahvuus on systemaattinen kehittäminen: kuuntelemme jatkuvasti asiakkaiden ja markkinoiden tarpeita ja teemme muutoksia, kertoo TAKKin kehitysjohtaja Satu Neuvonen.

Parhaillaan käynnissä on muun muassa etä- ja verkko-opiskelun kehittäminen, toukokuussa kerätyn palautteen pohjalta.

TAKK tilaa ulkopuolisen arvion toiminnastaan enintään kolmen vuoden välein. Panostus laatutyöhön on ammatillisten kouluttajien valtakunnallisessa vertailussa poikkeuksellinen. Edellisen arvion teki vuonna 2018 Suomen Laatukeskus, joka myönsi TAKKille neljän tähden EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksen laadukkaasta toiminnasta. TAKK on ainoa oppilaitos Suomessa, jolla on voimassa oleva Laatukeskuksen tunnustus.

Aiemmin syksyllä TAKK palkittiin valtakunnallisessa oppisopimuskilpailussa. Palkinnon sai Tampereen Pienrakennus Oy, joka on työllistänyt ja kouluttanut työntekijöitä oppisopimuksella rakennusalan tutkintoihin yhteistyössä TAKKin kanssa. Oppisopimusopiskelijoita on ollut TAKKissa tänä vuonna ennätysmäärä, 2416. Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Myös oppisopimusten osalta TAKKin prosessi on hiottu sujuvaksi, sillä oppisopimus voidaan tehdä tarvittaessa jopa seuraavana päivänä työnantajan tai opiskelijan soitosta.