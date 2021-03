Ennennäkemättömän kova Counter-Strike turnaus Suomeen – Red Bull Flick tekee paluun

Kansainvälinen Red Bull Flick CS:GO-turnaus tekee paluun ja tuo suuren maailmanfinaalin Suomeen. Viime kaudella valtavan suosion kerännyt Red Bull Flick -turnaus tullaan tänä vuonna pelaamaan yli 35 maassa ja yli 60 000 pelaajan voimin. Kausi tulee huipentumaan Helsingissä 20-21.11. pelattavaan Red Bull Flick Helsinki Pro Invitational -maailmanfinaaliin.

Amatöörijoukkueet saavat paikan turnauksesta kansainvälisen karsintamenettelyn kautta ja saavat turnauksessa vastaansa maailman parhaita ammattilaisjoukkueita. ENCE tulee isännöimään kansainvälisiä huippujoukkueita, sillä ENCE on jo varmistanut osallistumisensa turnaukseen. Joukkueet tulevat olemaan maailmanrankingin osalta kovimpia, mitä suomessa on ikinä nähty. Joukkueet julkaistaan kesän ja syksyn mittaan.

Kaikille avoimessa Red Bull Flick CS:GO -turnauksessa, pelaajat ottavat toisistaan mittaa viidellä täysin uudella kartalla. Karttojen ja pelimuodon suunnittelussa on panostettu nopeatempoiseen peliin ja tavoitteena on ollut kehittää pelimuoto, jossa eritasoiset pelaajat voivat ottaa toisistaan mittaa tasavertaisesti.

Red Bull Flickin kausi alkaa huhtikuussa ja huipentuu LAN-finaaleihin marraskuussa

Suomessa karsintoja tullaan pelaamaan kahdessa erässä ja ne ovat kaikille avoimia. Karsintaturnaukset pelataan FACEIT-palvelussa verkon välityksellä ja syksyn finaaliturnaukset LAN-ympäristössä yleisön edessä. Spring Qualifier karsintaturnaukset pelataan 17-18.4. ja huipentuvat 24-25.4. pelattavaan karsintafinaaliin. Fall Qualifier pelataan 2-3.10. ja huipentuu 9-10.10. pelattavaan karsintafinaaliin. Karsintafinaalit näytetään suorana ISTVssä ja Twitchissä.

Karsintaturnauksien voittajat kohtaavat lokakuun karsintafinaalissa, jonka voittaja etenee suoraan maailmanfinaaliin, eli Red Bull Flick Helsinki Pro Invitational -turnaukseen. Kolme muuta finaalijoukkuetta etenevät 19.11 pelattavaan Red Bull Flick Nordic Final -turnaukseen, johon saapuu joukkueita Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tämän turnauksen voittaja saa myös kutsun Helsinki Pro Invitationaliin, jossa se tulee kohtaamaan ammattilaisorganisaatiot. Sekä Nordic Final, että Helsinki Pro Invitational tullaan pelaamaan LAN-turnauksena Helsingissä.

Uudistettu turnausformaatti

Vuoden 2021 turnausta varten on kehitetty viisi täysin uutta karttaa, jotka kaikki eroavat pelattavuudeltaan sekä aseistukseltaan, tarjoten erilaisia haasteita pelaajille. Kartat eroavat huomattavasti normaalisti pelattavista kartoista ja pelimuoto tuo uudenlaisen lähestymiskulman peliin.

"Red Bull Flick on todella nopeatempoinen pelimuoto. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä maailman parhaat amatöörit Helsingissä yhdessä todella kovien ammattilaisjoukkueiden kanssa. On kaiken lisäksi mahtavaa, että finaalit saadaan järjestetty LAN-turnauksena, se tuo aina ekstralatausta pelaamiseen. Uskon, että amatöörijoukkueilla on hyvä mahdollisuus päihittää ammattilaisorganisaatiot ja voittaa koko turnauksen" ENCEn markkinointipäällikkö ja entinen kilpapelaaja Joona "natu" Leppänen kommentoi.

Turnaukseen ilmoittautuminen

Red Bull Flick -turnaukseen voi ilmoittautua FACEIT-palvelun kautta, sekä osoitteesta www.redbull.fi/flick Turnaukseen osallistuakseen on oltava vähintään 16-vuotias. Ilmoittautuminen on maksutonta.

Karsintaturnauksien voittajille on luvassa tuotepalkintoja SteelSeriesiltä sekä AOCltä. Red Bull Flick Helsinki Pro Invitationalin voittajalle on luvassa merkittävä palkinto, jonka arvo julkaistaan syksyllä.

Turnauksen mediakumppanina toimii Ilta-Sanomat, joka näyttää karsintaturnaukset sekä maailmanfinaalin suorana ISTV:ssä ja Twitchissä.