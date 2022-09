Ennennäkemättömät muistiinpanot paljastavat punaisen ja valkoisen häpeän

Lapsiperheen elämä Padasjoen Arrakosken kylässä muuttui sisällissodan seurauksena julmaksi tragediaksi ja ainoan eloon jääneen perheenjäsenen selviytymistaisteluksi. Punaleski Hilma Freiström onnistui pakenemaan toiselle paikkakunnalle, jossa hänestä tehtiin sisarensa avulla valkoinen pälkäneläinen, lotta ja itsenäisen Suomen sivistyspyrkimysten altis kannattaja. Mutta voiko teloitetun puolison verellä painettua punaleimaa poistaa lopullisesti?



Kerronnan keskiössä on pieni muistikirja, jonka Hilma sai puolisoltaan jouluna 1917. Se jäi hänen viimeiseksi muistoksipuolisostaan Jalmarista. Päiväkirjan sivuille Hilma tallensi seuraavan kevään tapahtumia ja muutoin sanoittamatta jäänyttä lesken ja lapsensa menettäneen äidin tuskaa.



Hilman tarina kuvaa, miten nuori nainen joutui sodan särkemäksi ja miten niukasti punaleskellä oli keinoja selviytyä sodanjälkeisessä pelon ja vihan ilmapiirissä. Hilman sukupolvi kannatteli Suomea toisen maailmansodan aikana ja ryhtyi sen jälkeen rakentamaan yhteiskuntaa uudelleen. Moni sen edustaja kantoi punahäpeää tai vaikeni lottana palvelemisesta. Hilma Freiström koki molemmat.



FM Ulla Sirén on vapaa toimittaja, joka on tehnyt tietokirjoja tilaustöinä useille yhteisöille sekä työskennellyt pitkään paikallishistorian erikoistoimittajana.

Ulla Sirén: Hilma, Punalesken tarina (Docendo 2022), sidottu, 192 sivua.

