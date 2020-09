Enni Mustosen kirjoja myyty yli miljoona kappaletta

Enni Mustonen -kirjailijanimellä kirjoittavan Kirsti Mannisen kirjojen myynti on ylittänyt miljoonan kappaleen rajan. Kaikkiaan niitä on myyty Otavan kustantamana 1 041 000 kappaletta.

Enni Mustosen rakastetut ja sydämelliset romaanit ovat hurmanneet erityisesti elävän ja tarkkanäköisen historiallisen kuvauksensa ansiosta. Mustoselta ilmestyi tänä keväänä romaani Pukija, joka on Syrjästäkatsojan tarinoita-sarjan 8. osa. Uutuusromaania on myyty muutamassa kuukaudessa jo yli 50 000 kappaletta ja kirja on pysynyt ilmestymisestään asti Mitä Suomi lukee-tilaston kärkisijoilla.

”Olen kiitollinen jokaisesta ostetusta kirjasta, mutta ennen kaikkea iloitsen jokaisesta lukijasta, joka on löytänyt kirjani joko lahjapaketista, kirjakaupan laarista, kirjaston hyllyltä tai divarin uumenista. Kirjat nimittäin heräävät henkiin vasta kun niitä luetaan. Jokainen lukija - ja nykyään yhä useammin myös kirjan kuuntelija - rikastaa tarinaa omalla mielikuvituksellaan ja tekee siksi lukuelämyksestä ainutkertaisen. Kiitos siis kaikille lukijoille!” iloitsee Kirsti Manninen.

”Miljoona myytyä kirjaa on Suomen markkinalla huikea määrä, johon ovat yltäneet äärimmäisen harvat kirjailijat. Enni Mustosella on ainutlaatuinen taito herättää menneisyyden maailma eloon. Hänen historiallinen tietämyksensä on vailla vertaa. Kun siihen yhdistyy kirjailijan huikea mielikuvitus ja syvä inhimillinen ymmärrys, syntyy ikimuistoisia henkilöitä ja tarinoita, joihin lukija samastuu ja jotka tempaavat mukaansa. Enni Mustonen on kirjoittanut itsensä pysyvästi suomalaisten sydämiin”, sanoo Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper.