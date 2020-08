Ennuste: Vantaalla lähivuosina pääkaupunkiseudun korkein vuokratuotto

Suomen Vuokranantajat ry on julkaissut yhdessä Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) kanssa vuosittaisen ennusteen asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä. Ennusteen pohjalta laaditussa kaupunkirankingissa Vantaa sijoittuu 24 kaupungin joukossa kymmenennelle sijalle.

PTT:n laatimassa asuntosijoittamisen alueellisessa tuottoennusteessa arvioidaan Vantaan yksiöiden keskimääräisen vuokratuoton ennen veroja olevan 4,8 prosenttia vuosina 2020–2023. Arvio on kasvanut hieman edellisen vuoden ennusteesta. Yksiöiden arvokehityksen arvioidaan pysyttelevän edellisen ennusteen tasolla noin puolessatoista prosentissa. Sekä vuokratuoton että arvonnousun huomioivaksi yksiöiden keskimääräiseksi kokonaistuotoksi ennustetaan 6,3 prosenttia. Kaksioissa ja suuremmissa asunnoissa kokonaistuoton ennakoidaan pysyvän viimevuotisen ennusteen tasolla reilussa neljässä prosentissa.

”Vantaalla asuntojen neliöhinnat ovat Helsinkiä ja Espoota alemmat, mutta vuokratasossa kaupunki jää vähemmän jälkeen. Tästä syystä asuntosijoittajat saavat ennusteen mukaan Vantaalla keskimäärin pääkaupunkiseudun korkeinta vuokratuottoa. Tuotto on kuitenkin selkeästi pienempiä yliopistokaupunkeja alhaisempi. Jos puolestaan huomioidaan vuokratuoton lisäksi asunnon arvonnousu eli tarkastellaan niin sanottua kokonaistuottoa, kirii Helsinki Vantaan ohi”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vuokratuoton ja hintojen kehityksen ohella alueellisten kehitystekijöiden muutokset vaikuttavat alueiden kiinnostavuuteen asuntosijoittajan näkökulmasta. Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa kaupungit on järjestetty kymmenen eri muuttujan mukaan paremmuusjärjestykseen. Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen. Vantaan sijoitus on kaupunkirankingissa kymmenes. Laskua on viime vuoden rankingista neljä sijaa.

”Vantaa sopii pääkaupunkiseudun sisällä hyväksi sijoituskohteeksi asuntosijoittajalle, joka etsii seudulta edullisempia asuntoja hyvällä vuokratuotolla. Riskit arvonlaskusta tai vuokralaisen löytämisestä ovat pienet, mutta toisaalta arvonnousu on esimerkiksi Helsinkiä hitaampaa. Vantaalla erot kaupunginosien välillä ovat myös suuret ja liikenneyhteyksillä on iso merkitys vuokra-asuntojen kysynnälle. Asuntosijoittajan kannattaa seurata tarkkaan uuden kaupunginosan Kivistön palveluiden kehitystä sekä pikaraitiohankkeen etenemistä. Uusi yhteys parantaisi erityisesti Hakunilan liikenneyhteyksiä”, arvio Rokkanen.

PTT:n laatimassa asuntosijoittamisen alueellisessa tuottoennusteessa arvioidaan koronakriisin vauhdittavan asuntosijoittamisen alueellisten erojen kasvua. Ennusteessa arvioidaan vuokrien jatkavan maltillista kasvua. Koronakriisin oletetaan iskevän asuntojen hintakehitykseen loven, josta toivutaan nopeimmin kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella hintojen on arvioitu laskevan tänä vuonna puolella prosentilla ja muualla Suomessa kolmella prosentilla.

”Vuokrat nousevat tasaisesti, mutta asuntojen hintakehitys heikkenee. Tämän yhtälön seurauksena ennustettu keskimääräinen vuokratuotto nousee kaikissa kaupungeissa edellisen vuoden tutkimukseen verrattuna. Kääntöpuolena asuntojen heikko arvokehitys syö asuntosijoittamisen kokonaistuottoa, jossa huomioidaan vuokratuoton lisäksi asunnon arvon kehitys. Hintakehityksen voimakkaan eriytymisen vuoksi vuokranantajan on pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa varauduttava asunnon arvon laskuun ja pidempiin markkinointiaikoihin vuokrauksessa. Suurissa kaupungeissa ennustettu vuokratuotto on maltillisempaa, mutta arvonkehityksen ja vuokralaisen löytämisen osalta vuokraus on stressittömämpää”, sanoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kasvoivat nopeasti 2010-luvun alussa, mutta kasvuvauhti on tasoittunut vuosikymmenen lopussa. Viime vuonna vuokrat nousivat tarkastelukaupungeissa keskimäärin noin 1,2 prosenttia. Asuntojen tarjonta on reagoinut kasvaneeseen kysyntään, mikä on pitänyt vuokrien kasvuvauhdin viime vuosina kaupungeissa maltillisena. Koronalla ei arvioida olevan suurta vaikutusta vuokrakehitykseen, ja vuokrien ennustetaan kasvavan tulevina vuosina maltillisesti noin 1,3 prosentin vuosivauhdilla. Erot vuokrakehityksessä kaupunkien välillä ovat huomattavasti asuntojen hintakehitystä pienemmät.

”Kaupungistumisen jatkuminen ylläpitää vuokra-asuntojen kysynnän kasvua. Vuokralla asumisen joustavuus voi myös epävarmassa taloudellisessa tilanteessa nostaa suosiotaan. Asuntosijoittaminen onkin tyypillisesti vähemmän suhdanneherkkä sijoitusmuoto ja hyvä vaihtoehto tasaista tuottoa hakevalle sijoittajalle. Kuitenkin asunnon sijainnin merkitys korostuu entisestään hinta- ja vuokraerojen kasvaessa eri kaupunkien ja kaupunginosien välillä”, Rokkanen kertoo.

Ennusteen ja rankinglistan osalta Rokkanen nostaa esiin myös koronakriisin tuoman epävarmuuden: ”Koronakriisin kaikkia vaikutuksia on vaikea arvioida. Ennusteessa oletetaan koronakriisin vauhdittavan asuntomarkkinoiden hintojen eriytymistä, mutta vuokrien osalta uskotaan kriisiä edeltävän kehityksen jatkuvan. Ennuste kuvaa siis tilannetta, jossa kaupungin vuokramarkkinat toipuvat koronasta nopeasti.”