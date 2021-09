Enonkosken Laukunkankaan vanhan kaivosalueen ympäristövaikutuksia selvitetään

Vesistökunnostuksia avustetaan Etelä-Savossa 1.9.2021 11:49:50 EEST | Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt ympäristöministeriön harkinnanvaraisia valtionavustuksia Etelä-Savon vesistökunnostushankkeille. Myönteisiä päätöksiä on elokuun 2021 loppuun mennessä tehty 23 kappaletta, yhteensä 294 806 euroa. Muutama hanke on peruuntunut ja joissakin hankkeissa odotetaan vielä täydennyksiä tai luontoselvitysten tuloksia.