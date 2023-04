Enontekiö sai Nosto-käteisautomaatin – ”tärkeä symboli kuntalaisille”

Venäläiset eivät enää pysty tyhjentämään Nosto-käteisautomaatteja Suomen itärajalla 29.9.2022 12:20:57 EEST | Tiedote

Nosto-käteisautomaatit on saanut sovittua maksujenvälittäjän ja China UnionPayn kanssa, että China UnionPay -korttien toiminnallisuus keskeytetään Suomen Nosto-käteisautomaateissa maanantaina 3.10. alkaen. Venäläiset ovat viime viikkoina tyhjentäneet Suomen itärajalla ja etenkin Kaakkois-Suomessa Nosto-käteisautomaatteja jopa tunneissa. Aiemmin automaateissa on riittänyt käteistä rahaa päiviksi. Samalla kansainvälisellä ei-sanktioidulla kortilla on voitu nostaa jopa kymmeniä tuhansia euroja.