Enontekiön kunta harkitsee kuntaliitosta Nurmijärven kanssa

Suomen kolmanneksi suurin kunta, käsivarren Lapissa sijaitseva Enontekiö miettii kuntaliitosta Suomen väkirikkaimman kunnan, Helsingin seudulla sijaitsevan Nurmijärven kanssa. Enontekiön tulos on viime vuosina tehtyjen muutosten johdosta kääntynyt voimakkaasti ylijäämäiseksi. Mahdolliset tulevaisuusskenaariot ohjaavat nyt kuntaa miettimään poikkeuksellisiakin vaihtoehtoja kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi.

Enontekiön talouden hyvä nykytila on antanut mahdollisuuden miettiä tulevaa uusien näkökulmien kautta. Tulevaisuuden positiiviset mahdollisuudet kuten ympäristöajattelu, etätyöskentelyn lisääntyminen ja tämän mahdollistava digitalisaatio antavat tulevaisuuden suunnittelulle liikkumatilaa. Toisaalta myös tiedossa olevat haasteet, kuten lähitulevaisuudessa häämöttävät investointipaineet ja kaupungistumisen aikaansaamat väestörakenteen muutokset ohjaavat kunnan päättäjiä pohtimaan uusia tapoja kunnan talouden ja elinvoimaisuuden kasvun ruokkimiseksi. Tiedot vaikuttavat myös Enontekiön lähitulevaisuuden näkymiin ja asettavat osaltaan paineita poikkeuksellistenkin ratkaisuiden etsimiseen.

Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä

Enontekiö on selvinnyt korona-ajasta poikkeuksellisen hyvin. Kunnan alueella ei ole koronapotilaita, mutta valtakunnalliset toimet ovat silti vaikuttaneet myös Enontekiön arkeen. Enontekiötä voi kuitenkin hyvällä syyllä pitää koronavapaana vyöhykkeenä ja siksikin eräänlaisena turvasatamana.

Muuttovirtaa ja tulopohjaa pyritään kääntämään entistä positiivisemmaksi muun muassa puhtauden ja pääkaupunkiseudulle suunnatun jo toteutetun ”Vithuttaako"-kampanjan avulla. Varmistaakseen sujuvat yhteydet maailmalle kunta osti viime vuonna Finavialta Enontekiön lentokentän liiketoiminnot. Edellä mainituilla varsin poikkeuksellisillakin toimilla on kaikessa hiljaisuudessa pyritty varmistamaan menestymisen mahdollisuudet kaikkein merkittävimmälle tapahtumalle – vielä kunnanjohtajan pöydällä olevalle kuntaliitossuunnitelmalle. Päällimmäiseksi puheissa yhdistymiskunnaksi on noussut Nurmijärvi, joka sijaitsee aivan eteläisimmässä Suomessa Helsingin seudulla.

– Kuntaliitoksen voisi toteuttaa myös muun kuin naapurikunnan kanssa. Yhteinen fyysinen raja ei ole edellytys onnistumiselle. Näkisimme saavutettavat synergiaedut esimerkiksi Nurmijärven kanssa merkittävinä. Erilaiset palvelutuotannon hallinto- ja organisointikulut tippuisivat roimasti ja yhteinen kokonaisveroasteemme voisi jopa laskea, kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kuvailee.

– Maakunta- ja soteuudistusten aikatauluepäselvyyksien johdosta kuntaliitos on eräs harkittavista mahdollisuuksista. Mikäli yhdistyminen Nurmijärven kanssa mahdollisesti joskus tapahtuisi, tuloksena olisi kertaheitolla Suomen sekä maantieteelliseltä alueeltaan, että väkiluvultaan rikkain kunta, jossa yhdistyisivät tunturilappi, kolmen maan raja sekä pääkaupunkiseudun läheisyys ja mahdollisuus kaupunkimaiseen asumiseen, jatkaa Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen.

Matkailukunta Lapissa, vai kasvava kehyskunta Etelä-Suomessa, Enontekiö vai Nurmijärvi

Yhdistymisajatus on syntynyt käsivarren Lapissa, Enontekiön kunnantalolla. Enontekiö on etelässä tunnettu lähinnä Kilpisjärven Saanasta ja kolmen valtion rajasta, mutta tuntureiden lisäksi kunta on myös poronhoitoaluetta, vilkas liikenteellinen keskus ja 2000 kuntalaisen koti. Nurmijärvi on Helsingin seudulla sijaitseva 43000 asukkaan kunta, jossa on monipuolista kaupunkimaista sekä maaseutumaista asutusta.

Virallisia keskusteluja yhdistymisestä Nurmijärven kanssa ei ole avattu.