Ensi viikosta alkaen Kainuun terveysasemilla voi antaa luottohenkilölleen valtuuden asioida puolestaan terveys-, sosiaali- ja apteekkiasioissa – tavoitteena valtakunnallinen toimintamalli

Kainuun sotessa kokeilu on käynnissä 1.3.–31.5.2022. Kokeilun aikana annetut valtuudet säilyvät voimassa myös kokeilun päätyttyä.

Valtuuttaminen antaa esimerkiksi ikäihmisen läheisille sujuvamman tavan olla tukena terveys- ja sosiaaliasioiden hoitamisessa, vaikka he eivät pääsisi mukaan asioimaan terveys- tai sosiaalipalveluissa ja asuisivat kaukanakin.

Jos henkilöllä on sähköiset tunnistautumisvälineet, hän voi omatoimisesti valtuuttaa luottohenkilöitään Suomi.fi-valtuuksissa. Sähköisiä tunnistautumisvälineitä ovat verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne ja henkilökortin varmenne.

Kokeilussa valtuuden voi antaa apteekkiasiointiin sekä sähköisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiointipalveluihin

Kokeilu on suunnattu aikuisille, joilla ei ole sähköisiä tunnistautumisvälineitä. Digitaalisten palveluiden käyttö lisääntyy nopeasti erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Kainuussa on kuitenkin merkittävä määrä henkilöitä, jotka eivät aktiivisesti käytä internetiä tai joilla ei ole lainkaan tietokonetta.

”Tarve tällaiselle palvelulle on tullut erityisesti iäkkäiltä asiakkailta ja heidän läheisiltään. Tällä hetkellä he asioivat perinteisellä tavalla iäkkäiden puolesta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja hoitavat heidän apteekkiasiansa. Haluamme vastata tähän tarpeeseen, jotta mahdollisimman moni kainuulainen hyötyisi sähköisistä palveluista ja saisi asiansa hoitumaan vaivattomasti.” sanoo Kainuun soten kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen.

Valtuuden voi tehdä Kainuun soten terveysasemilla, jossa virkailija rekisteröi sen Suomi.fi-valtuuksiin.

Terveydenhuollon asioinnissa voi esimerkiksi ilmoittaa, vastaanottaa ja tarkastella valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja. Sama valtuutus toimii kaikissa asiointipalveluissa, kuten Kainuun Omasotessa, Omakannassa sekä monissa muissa sähköisissä terveyspalveluissa.

Sosiaalihuollon asioiden valtuutuksella voi viestiä sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa valtuuttajan sosiaalipalveluista Kainuun Omasoten kautta.

Apteekkiasiointiin valtuutettu henkilö voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeitä, uusia reseptejä tai tarkistaa reseptitietoja. Valtuutus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa, joten asioida voi missä päin Suomea tahansa.

Kainuun kokeilu on tärkeä askel kohti valtakunnallista toimintamallia

Suomi.fi-valtuuksien käyttö edellyttää normaalisti vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortin varmenteella. Nyt Kainuussa mahdollistetaan valtuuttaminen myös henkilöille, joilta nämä tunnistautumisvälineet puuttuvat.

”Osa ihmisistä on jäänyt monien arkea sujuvoittavien digitaalisten palveluiden ulkopuolelle. Tällä hetkellä myös läheisille arjen asioiden hoitaminen heidän puolestaan on työlästä. Tämä kokeilu on yksi tärkeä askel, joka helpottaa asioiden hoitamista sähköisissä palveluissa”, taustoittaa palvelupäällikkö Sanna Suomalainen-Ajanko Digi- ja väestötietovirastosta.

Kokeilun jälkeen Digi- ja väestötietovirasto arvioi toimintamallin soveltuvuutta muille hyvinvointialueille. Asiakkailta ja henkilöstöltä kerättävän palautteen perusteella valtakunnallista toimintamallia kehitetään entistä toimivammaksi ja sujuvammaksi.

Toimi näin, kun haluat antaa valtuudet

1. Jos sinulla on verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti (eli vahvan sähköisen tunnistautumisen väline), aloita valtuuksien tekeminen Kainuun soten verkkosivuilta: sote.kainuu.fi/valtuudet. Pääset tekemään valtuudet verkkosivujen ohjeiden ja linkkien avulla.

2. Jos sinulla ei ole vahvan sähköisen tunnistautumisen välinettä, täytä seuraavat valtuutuslomakkeet:

Suomi.fi-valtuutuslomake

Ajanvarauksen ja esitietojen valtuutuslomake

Lomakkeet voit tulostaa Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi/valtuudet tai hakea terveysasemaltasi.



3. Varaa aika puhelimitse valtuutuksen rekisteröintiä varten omalta terveysasemaltasi. Valitse takaisinsoittojärjestelmästä 3 ”Reseptin uusiminen".

4. Ota palvelupisteelle mukaan täytetyt lomakkeet ja henkilöllisyystodistuksesi (passi tai henkilökortti).

Huomioi, että valtuutusta varten tarvitaan myös puolesta asiointiin valtuutettavan henkilön henkilötunnus.

Valtuutuksen rekisteröinti edellyttää valtuuttajan henkilökohtaista asiointia terveysasemalla.

Suomi.fi-valtuudet pähkinänkuoressa