Ensiasunnon ostajien etsikkoaika

Kauppaa käydään kolmanneksen verran vähemmän kuin vuosi sitten ja viidenneksen vähemmän kuin ennen koronapandemiaa vuonna 2019.

”Kaupankäynnin käänne kolkuttelee jo ovella, mutta hinnat seuraavat vasta viiveellä. Korkea inflaatio ja pitkittyvä korkopaine iskevät kuluvan vuoden hintakehitykseen enemmän kuin vielä vuoden alussa arvioitiin. Tilanne näyttää muuttuvan ensi vuonna, kun uusia asuntoja ei enää valmistu yhtä paljon ja korot vakiintuvat sekä kysynnän ennustetaan kasvavan”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen kuvailee ajankohtaista markkinatilannetta.

Hypon ennuste asuntojen hinnoiksi koko maassa tälle vuodelle on -7,0 % ja ensi vuonna käännytään +2,0 % nousuun. Pääkaupunkiseudun osalta vastaavat luvut ovat -8,0 % (2023e) ja +3,0 % (2024e).

Ostajilla on nyt aikaa ja tilaa

Asuntomarkkinoiden tervehtyessä hitaasti siirtymävaiheen aikana monelle ensiasunnon ostajalle ja asunnonvaihtajalle on vielä tarjolla tuhannen taalan paikka. Äkillisiin heräteostoksiin ei ole tarvetta, koska asuntoja on nyt tarjolla runsaasti ja kaupoilla voi perehtyä ostettavan kohteen tietoihin rauhassa, lisäksi reilulle tinkimiselle hinnasta on hyvää tilaa. Oman tilanteen ja tarpeen mukaan mitoitetut asuntokaupat saattavat osoittautua hyvinkin edullisiksi.

”Ikuiselta tuntunut hintojen nousukausi keskeytyi, mutta valtaosa kasvukeskusten kodinomistajista on yhä ”voitolla”. Ja vaikka oman asunnon hinta olisi vähän laskenutkin, vastaavasti uuden, isomman hintakin on todennäköisesti laskenut, jolloin säästön voi itse asiassa saada välirahassa. Lisäksi on hyvä muistaa, että asuntokaupoissa on mahdollisuus tappion vähentämiseen verotuksessa, jos asunnossa on asunut alle kaksi vuotta. Näitä mahdollisia tappioita voi vähentää pääomaverotuksessa eli vaikkapa metsän myyntivoitoista tai sijoitusasunnon vuokratuloista”, Keskinen sanoo.

Markkina-alakulo näkyy verotuloissa

Asuntomarkkinoiden alakulo näkyy myös valtion tuloissa poikkeuksellisesti. Samaan aikaan, kun hallitusneuvotteluissa haetaan säästökohteita, pienenevät asuntokaupasta kertyvät varainsiirtoverot samaan aikaan Hypon arvion mukaan yli 200 miljoonaa euroa pelkästään tänä vuonna. Summa vertautuu samansuuruisiin haittaverojen nostoihin tai arvonlisäveron muutoksiin.

”Talousarviolaskelmissa lähdettiin vielä syksyllä siitä oletuksesta, että asuntokaupan arvo kasvaa ja veropotti hipoo aiempia ennätyksiä. Kaupan piristyminen korjaa tilannetta aikanaan, mutta koronavuoden 2021 kaltainen poikkeuksellinen miljardipotti jää haaveeksi myös ensi vuonna”, Hypon Keskinen arvioi.