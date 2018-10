Ensiesittelyssä Nokia 7.1 -älypuhelin

Nokia 7.1 on ensimmäinen älypuhelin, jossa on huippuluokan katselukokemuksen mahdollistava PureDisplay-näyttöteknologia ja edistykselliset ZEISS Optics -kuvankäsittelyomaisuudet.

Lontoo – 4.10.2018 - HMD Global, Nokia-puhelinten koti, esitteli tänään uuden Nokia 7.1 -puhelimen, joka on ensimmäisen älypuhelin, jossa on käytössä PureDisplay-näyttöteknologia. PureDisplay nostaa katselukokemuksen uudelle tasolle mahdollistamalla korkean kontrastisuhteen, kirkkaamman näytön ja terävämmät värit kaikissa sisällöissä.

Nokia 7.1 -älyhelimen upea HDR-näyttö on taitavasti muotoillussa ulkokuoressa, ja sen ZEISS-optiikalla varustettu kaksoistakakamera, syväterävyysominaisuudet ja kaksivaiheinen tunnistustekniikka tarjoavat mahdollisuuden huippuedistykselliseen kuvaamiseen.

“Maailman kaikista videoista lähes kaksi kolmasosaa katsotaan puhelimesta*. Esittelemme PureDisplay-näyttöteknologian tarjotaksemme kaikille ensiluokkaisen katselukokemuksen älypuhelimessa. Nokia 7.1 tarjoaa myös reaaliaikaisen SDR-HDR -konversion, joka mahdollistaa HDR-laatuisen viihteen katsomisen, vaikka tuotettu sisältö ei olisi kuvattu HDR:nä, ” sanoo HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas.

”Uskomme, että paras kamera on se, joka kulkee mukana. Suunnittelemamme uusi kuvauskokemus perustuu ZEISS-optiikkaan: Puhelimen kamerassa on nopea automaattitarkennus, joka perustuu kaksivaiheiseen tunnistamiseen, jolloin puhelimella voi ottaa uskomattoman hienoja HDR-kuvia.On upeaa tuoda tämä huippukokemus kuluttajien ulottuville yhteistyössä alansa johtavien kumppaneiden kanssa.”

Ensiesittelyssä PureDisplay

Nokia 7.1 tuo kuluttajille ensimmäisenä älypuhelimena PureDisplay-näyttöteknologian, joka tarjoaa HDR-tasoisen viihteen katselun. Nykyisin sekä YouTube että Netflix ja Amazon Prime tarjoavat katsojien suosikkisisältöä HDR:nä ja Nokia 7.1 -älypuhelimen avulla he voivat nauttia entistä paremmasta katselukokemuksesta. Nokia 7.1 PureDisplay -älypuhelimessa on tuki HDR10-teknologialle, joka parantaa videoiden katselukokemusta tarjoamalla korkeamman kontrastin (1 000 000:1 dynaaminen kontrastisuhde). Videoiden yksityiskohdat näkyvät aiempaa paremmin erittäin valoisissa tai hyvin pimeissä kohdissa videota ja värit toistuvat elävinä.

Puhelimella voi katsoa videoita tai pelata kirkkaassa auringonvalossa tai hämärissä tiloissa, koska terävä ja kirkas 5.84 tuuman ja 19:9-kuvasuhteen Full HD+ -näyttö sopeutuu automaattisesti eri valo-olosuhteisiin ja varmistaa, että sisältö näkyy aina selvästi ja kirkkaana. Puhelin parantaa myös muun kuin HDR-tasoisen videosisällön laatua reaaliaikaisesti käyttämällä juuri sitä varten määritettyä 16-bittistä prosessoria, joka käsittelee miljoonia pikseleitä sekunnissa ja tarjoaa parhaan mahdollisen näytön laadun kaikissa tilanteissa.

Nokia 7.1 -puhelimessa on tehokas Qualcomm® Snapdragon™ 636 -mobiilialusta, joka parantaa puhelimen suorituskykyä merkittävästi ja mahdollistaa HDR-sisällön striimaamisen helposti. Alusta tarjoaa ensiluokkaisen grafiikan suorituskyvyn ja paremman akun tehon, joten äänestä ja videoista voi nauttia pitempään. C-tyypin USB-laturi mahdollistaa pikalatauksen, jonka ansiosta akku latautuu puolilleen 30 minuutissa**.

Huippumuotoilua

Nokia 7.1 yhdistää muotoilun tasokkaisiin ominaisuksiin. Puhelin on korkealaatuinen, siinä on käytetty huippumateriaaleja, ja sen viimeistely vastaa Nokia-älypuhelimille asetettuja odotuksia. Nokia 7.1 -älypuhelimessa on käytetty koruista ja kelloista tuttuja muotoilutekniikoita, ja siinä on esteettisesti miellyttäviä kontrasteja saumattomasti toisiinsa liittyvien erilaisten metallipintojen välillä sekä viimeisteltyjä yksityiskohtia.

Nokia 7.1 tarjoaa mahtavan käyttökokemuksen kompaktissa paketissa: se istuu mukavasti käteen ja mahtuu näppärästi taskuun. Puhelin tuntuu jämäkältä, koska siinä on 6000-sarjan CNC-käsitelty alumiinirunko ja painevalettu metalliydin.

Kerro tarinasi edistyksellisellä kuvausteknologialla

Nokia 7.1 -puhelimessa on hyvin herkät ZEISSin 12MP/5MP-kaksoiskamerat. Niissä on kaksivaiheinen tunnistus, joka tarjoaa muista älypuhelimista erottuvan erittäin nopean ja tarkan automaattitarkennuksen. Kameralla voi ottaa myös upeita kuvia kaikissa olosuhteissa, sekä kirkkaassa että hämärässä. HDR-kuvaus mahdollistaa terävämpien ja tarkempien kuvien ottamisen ja jakamisen. Studiotasoisia sumennetun taustan sisältäviä bokeh-kuvia voi ottaa kahdella takakameralla tai 8 megapikselin etukameralla. Epävakaiden käsien vaikutusta voi vähentää käyttämällä sähköistä kuvanvakausteknologiaa (EIS). Muistot heräävät eloon hienosti hifi-tason Nokia Spatial Audio 360° -tilaääntä käytettäessä.

Kameran uudessa käyttöliittymässä voi säätää valkotasapainoa, ISO-arvoa, aukkoa ja suljinnopeutta Pro Camera -tilassa. Nokia 7.1 -älypuhelimen tekoälyä hyödyntävä kasvojentunnistus mahdollistaa animoidut 3D-hahmot ja -kasvotehosteet sekä filtterit. Kaksipuolinen #bothie-kuvaus tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää hauskoja tehosteita ja samalla käyttäjä voi jakaa sisältöjä suoraan sosiaaliseen mediaan. Google Lens- ja Motion Photos -ominaisuuksia voi käyttää suoraan kamerasovelluksesta nopeasti ja helposti.

Android One vahvistaa lupausta puhtaasta, turvallisesta ja ajan tasalla olevasta puhelimesta

Nokia 7.1 liittyy Android One -perheen kattavaan Nokia-älypuhelinmallistoon. Android One -tuotteet tarjoavat Googlen vahvistaman korkealaatuisen ohjelmistokokemuksen. Siihen kuuluvissa Nokia-älypuhelimissa on iso muisti ja pitkä akun kesto sekä valmiiksi ladattuina viimeisimmät Googlen kehittämät tekoälyinnovaatiot.

Android One -ohjelmaan kuuluvat kuukausittaiset turvapäivitykset kolmen vuoden ajan ja käyttöjärjestelmäpäivitykset kahden vuoden ajan. Google tarkistaa kuukausittain Google Play -sovelluskaupassa myynnissä olevat ja puhelimessa käytetyt sovellukset haittaohjelmien varalta. Uutta Nokia 7.1 on yksi turvallisimmista ja parhaista puhelimista, koska siinä on käytössä viimeisimmät Googlen innovaatiot kuten Google Assistant*** sekä Google Kuvat*** , johon kuuluu ilmainen, rajoittamaton korkeatasoinen kuvien tallennus pilvipalveluun.

Nokia 7.1 on valmis päivitettäväksi Android 9 Pie -käyttöjärjestelmään. Siinä on tekoälyominaisuuksia, jotka tekevät puhelimestä älykkäämmän, nopeamman ja käyttösi mukaan muokkautuvan. Adaptive Battery -ominaisuus rajoittaa harvoin käyttämiesi sovellusten akunkäyttöä, ja App Actions ennakoi, mitä olet aikeissa tehdä, jotta pääset tekemään toiminnon nopeasti. Nämä ominaisuudet tehostavat laitteen toimintaa ja Android-käyttökokemusta.

Audiotuotteet

Huippuluokan katselukokemusta täydentävät äskettäin julkistettuun lisälaitevalikoimaan kuuluvat kaksi uutta langatonta kuulokemallia: Nokia True Wireless Earbuds ja Nokia Pro Wireless Earphones.

Vain 5 grammaa per nappikuuloke painava Nokia True Wireless Earbuds tarjoaa kirkkaan äänentoiston ja puhelut jopa 3,5 tunniksi. Kuulokemalli antaa faneille vapauden ladata kuulokkeita liikkeellä ollessaan käyttämällä taskukokoista latauskoteloa, jossa on kolme latauskertaa. Niiden avulla käyttäjä voi nauttia korkealaatuisesta audioviihteestä jopa 16 tunnin ajan (sisältäen latauskotelon käyttämän virran).

Nokia Pro Wireless Earphones -kuulokemalli sopii täydellisesti aina liikkeellä oleville Nokia-faneille. Kuulokkeiden kiinnityssanka sopii mukavasti niskan ympärille. Malli on ihanteellinen esimerkiksi työ- tai koulumatkalle, koska siinä on yhdellä latauksella 10 tunnin soittoaika. Sisäänrakennettu värinätoiminto kertoo saapuvista puheluista, ja älykkäillä magneettisilla nappikuulokkeilla käyttäjä voi helposti vastata puheluun tai soittaa musiikkia erottamalla napit toisistaan ilman että älypuhelinta tarvitsee kaivaa taskusta.

Saatavuus

Nokia 7.1 tulee tarjolle kahdessa värissä, jotka ovat korkeakiiltoinen keskiyön sininen ja korkeakiiltoinen teräs. Uuden älypuhelimen myynti alkaa valikoiduilla markkinoilla lokakuussa. Nokia 7.1 -puhelimesta on saatavilla kaksi muistiversioita, Nokia 7.1 3GB/32GB ja Nokia 7.1 4G/64GB. Muistiversioiden maailmanlaajuinen keskimmääräinen vähittäismyyntihinta on 319 euroa (3GB/32GB) ja 349 euroa.

Suomessa Nokia 7.1 -puhelimen myynti alkaa 5.11.2018 ja se tulee saataville 4/64GB -muistiversiona. Puhelimen tarkempi suositeltu vähittäismyyntihinta Suomessa kerrotaan lähempänä myynnin aloitusta.

Lisätiedoja medialle:

Ossi Korpela

Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja, HMD Global Oy

Puhelin: 050 482 4109

Sähköposti: ossi.korpela@hmdglobal.com

HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. www.hmdglobal.com

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Android, Android One, Google and Google Photos ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Qualcomm ja Snapdragon ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä. Qualcomm Snapdragon on Qualcomm Technologies, Inc. ja/tai muiden tytäryhtiöiden rekisteröimä tuote. ’

* https://www.statista.com/statistics/444318/mobile-device-video-views-share/

**Akulla on rajoitettu määrä latauskertoja. Akun kapasiteetti heikkenee ajan myötä. Akku on vaihdettava uuteen käyttöiän päättyessä.

***Ei saatavilla suomenkielisenä

**** Vapaa tallennus korkealaatuisia kuvia vaatii Google-tilin ja internet-yhteyden.