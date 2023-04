Ensihoitoon uusia moniviranomaisyksiköitä – lähes kolmasosa ensihoidosta hankitaan yksityisiltä tuottajilta

Aluehallitus päätti lisäksi maanantaina, että Pirkanmaan ensihoidossa jatketaan ambulanssipalvelun tuottamista monituottajamallilla. Hyvinvointialueen oman tuotannon osuus kuitenkin nousee nykyisestä noin 60 prosentista 70,2 prosenttiin esittelijän muutetun päätösesityksen mukaan. Yksityisen palvelutuotannon hankinta on käynnistymässä ja kilpailutusasiakirjat on tarkoitus julkaista kesäkuussa. Kilpailutuksen kohteena on Mänttä-Vilppulan, Juupajoen, Oriveden, Kuhmoisten, Ikaalisen, Hämeenkyrön, Sastamalan ja Punkalaitumen ensihoidon palvelutuotantoa.

Ensihoidon tehtävämäärän kasvua pyritään hillitsemään eri tavoin sekä kehittämään toimintamallia, jossa ensihoito ja sosiaali- ja terveydenhuollon muu palvelutoiminta toimivat nykyistä tiiviimmin yhdessä. Ensihoidon palvelutarjontaa kehitetään erityisesti harvaanasutuilla alueilla ottamalla käyttöön moniviranomais- eli hybridiyksiköitä Kangasalan Sahalahdella, Vesilahdella, Ylöjärven Kurussa ja Kihniössä. Viranomaisten yhteistyönä perustettavien yksiköiden käyttöönotto edellyttää, että yksiköt näissä kohteissa tuottaa hyvinvointialue.



Hankintaohjelmaa esitetään aluevaltuustolle

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hankintaohjelmaa, joka ohjaa hyvinvointialueen hankintoja ja niiden kehittämistä valtuustokaudella. Hyvinvointialue toimii strategiansa mukaisesti monituottajamallissa ja kehittää palveluja yhdessä kumppaneiden kanssa.

Hyvinvointialueen kumppaneina on erilaisia ja erikokoisia toimijoita. Hankintaa ei aina tarvitse tehdä kerralla koko hyvinvointialueelle, jolloin myös alueellisten ja pienempien yhteisöjen asema voidaan paremmin huomioida.

Hankintojen osuus talousarvion toimintakuluista on noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2023. Hankintaohjelmasta päätetään aluevaltuustossa.

Tieto- ja tiedolla johtamisen ohjelma hyväksyttiin

Hyvinvointialueen onnistumisen edellytyksenä on laadukas ja ajantasainen tieto, jonka avulla niin strategiset, taktiset kuin operatiiviset päätökset voidaan tehdä. Tiedon tuottamista ja tiedolla johtamista linjataan tieto- ja tiedolla johtamisen strategisessa ohjelmassa, jonka aluehallitus hyväksyi maanantaina.

Tietojohtamisen ohjelman tavoitteena on, että tuotettu tieto on laadukasta ja vertailukelpoista ja nopeasti saatavilla eri tasoilla. Tietoa hyödynnetään systemaattisesti toiminnan johtamisessa, ohjauksessa ja kehittämisessä.

Yksilöasioiden jaostoon valittiin Minna Minkkisen tilalle Eleanora Mäkinen ja konserni- ja toimitilajaoston varajäseneksi Milka Hanhela.

Aluehallitus jätti asiakohdat §103-105 ja §108 pöydälle käsitelläkseen ne ajan puutteen vuoksi seuraavassa kokouksessa.