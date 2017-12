Ensimmäinen Fitbit-käyttöjärjestelmän päivitys tuo Fitbit Ionic -älykelloon uusia sovelluksia ja entistä älykkäämmän käyttökokemuksen

Fitbitin sovellusgalleria täydentyy uusilla maksuttomilla sovelluksilla tunnetuilta brändeiltä, Fitbitiltä ja kehittäjäyhteisöltä. Lisäksi tarjolle tulee yli 100 kellotaulua, joista saat olennaisen tiedon yhdellä silmäyksellä. Fitbitin tutkimus- ja kehitystiimin julkaisemat Fitbit Labs -sovellukset ja uudet kellotaulut motivoivat Fitbit-laitteiden käyttäjiä ja kannustavat heitä positiiviseen muutokseen. Ne myös edistävät innovatiivisuutta. Fitbitin ja Deezerin yhteistyö tarjoaa maailmanlaajuisen offline-musiikkipalvelun Fitbit Ionic -älykelloon vuonna 2018.

SAN FRANCISCO – 7. joulukuuta 2017 – Johtava puettavan teknologian toimittaja Fitbit (NYSE: FIT) on julkistanut ensimmäisen käyttöjärjestelmän päivityksen Fitbit OS -alustaan. Se tuo Fitbit Ionic™-älykellon käyttäjille yhä älykkäämmän ja personoidumman käyttökokemuksen. Tarjolla on lukuisia sovelluksia useissa eri kategorioissa, yli 60 uutta kellotaulua ja entistä parempi suorituskyky. Fitbit esittelee myös Fitbit Labs -kehitystyön, joka tuo innovatiivisia sovelluksia ja älykkäiden kellotaulujen käyttökokemuksen Fitbit-laitteiden käyttäjien ulottuville. Ne motivoivat ja kannustavat positiivisiin muutoksiin ja edistävät yrityksen innovaatioiden kehittämistä. Lisäksi Fitbitin ja Deezerin yhteistyö tuo monipuolisen ja henkilökohtaisen musiikin suoratoistopalvelun Fitbit Ionic -älykellon käyttäjien ranteisiin maailmanlaajuisesti vuonna 2018. Ensi vuoden aikana Fitbit Ionicin käyttäjät, jotka ottavat Deezerin käyttöön, saavat laitteeseensa laajan musiikkivalikoiman, mukaan lukien henkilökohtaiset suosikkisoittolistat, treenimixit ja erilaiset räätälöidyt kokoelmat. Deezerin Flow-palvelu luo henkilökohtaisen kokoelman, joka valitsee käyttäjälle hänen mieltymystensä mukaista musiikkia data-analytiikkaan ja Deezerin asiantuntijoiden työhön perustuen.

”Ionic on saanut erittäin positiivisia arvioita johtavien terveys- ja kuntoiluominaisuuksien, pitkän akunkestävyyden, alustan yhteensopivuuden ja lukuisten muiden piirteiden ansiosta. Nyt julkaistu päivitys on lupaustemme mukainen parannus huippuluokan älykellon käyttökokemukseen. Suositut sovellukset, älykkäät kellotaulut ja uudet motivaatiota lisäävät työkalut auttavat ihmisiä pääsemään tavoitteisiinsa”, sanoo Fitbitin tuotejohtaja Jon Oakes.

”Tämä on vasta alkua – Fitbit käyttöjärjestelmän tulevalla kehittämisellä tarjoamme Fitbit-laitteiden käyttäjille jatkossa lisää ainutlaatuisia mahdollisuuksia Fitbit sovelluskokoelmassa. Meillä on äärimmäisen sitoutunut maailmanlaajuisesti toimiva kehittäjäyhteisö, joka luo jatkuvasti uutta”.

Henkilökohtainen käyttökokemus sovelluksilla ja kellotauluilla – valitse omasi runsaista valikoimista

Suosittujen tuotemerkkien ilmaiset sovellukset ovat kätevä ja toimiva tapa tehdä elämästä hieman helpompaa ja mukavampaa. Ne tekevät Fitbit-laitteesta entistäkin vuorovaikutteisemman. Lisäksi tarjolla ovat kehittäjäyhteisön luomat sovellukset ja kellotaulut, jotka muovaavat Fitbit Ionic -älykellon ulkonäköä ja tuntumaa. Ne vaikuttavat siihen, mitä Ionicin näytöllä näkee yhdellä silmäyksellä: sykelukeman, pelit, tavoitteidensa täyttymisen, päivän aktiiviset minuutit, juoksuvauhdin, unen tai vaikkapa päivän sään.

Seuraavat tunnettujen tuotemerkkien uudet ilmaiset sovellukset ovat ladattavissa:

Liiketoiminta ja talous: E*Trade, johtavan finanssipalveluyhtiön ilmaispalvelu käyttäjälle tärkeimpien pörssikurssien seuraamiseen

E*Trade, johtavan finanssipalveluyhtiön ilmaispalvelu käyttäjälle tärkeimpien pörssikurssien seuraamiseen Koti ja esineiden internet: Nest, suositun älykodin tuotteita valmistavan maailmanlaajuisen yrityksen helppokäyttöinen termostaatin etähallinta ranteesta (tulossa vielä tänä vuonna), sekä Hue Lights, Philipsin johtavan langattoman valaistusjärjestelmän etähallintaan

Nest, suositun älykodin tuotteita valmistavan maailmanlaajuisen yrityksen helppokäyttöinen termostaatin etähallinta ranteesta (tulossa vielä tänä vuonna), sekä Hue Lights, Philipsin johtavan langattoman valaistusjärjestelmän etähallintaan Ruoka ja juoma: Yelp, johtava paikallinen kuluttajapalvelu auttaa löytämään helposti lähimmät ravintolat

Yelp, johtava paikallinen kuluttajapalvelu auttaa löytämään helposti lähimmät ravintolat Terveys ja kuntoilu: Clue, maailman nopeimmin kasvava naisten terveyssovellus kuukautiskierron vaiheiden seurantaan (tulossa vielä tänä vuonna); GAME GOLF, johtava golf-harrastajien suorituksen analytiikkapalvelu (tulossa vielä tänä vuonna) sekä Surfline, johtava surffareiden sääennustepalvelu parhaiden surffausolojen ja -aaltojen löytämiseen (tulossa vielä tänä vuonna).

Clue, maailman nopeimmin kasvava naisten terveyssovellus kuukautiskierron vaiheiden seurantaan (tulossa vielä tänä vuonna); GAME GOLF, johtava golf-harrastajien suorituksen analytiikkapalvelu (tulossa vielä tänä vuonna) sekä Surfline, johtava surffareiden sääennustepalvelu parhaiden surffausolojen ja -aaltojen löytämiseen (tulossa vielä tänä vuonna). Uutiset: Flipboard järjestää kaiken maailman tarinat koottuina yhteen paikkaan, ja The New York Times, johtavan laatulehden uusimmat otsikot

Flipboard järjestää kaiken maailman tarinat koottuina yhteen paikkaan, ja The New York Times, johtavan laatulehden uusimmat otsikot Matkailu ja liikenne: TripAdvisor, maailman suurin matkailusivusto auttaa löytämään ravintoloita ja tekemistä läheltä (tulossa vielä tänä vuonna), Uber, suosittu nopea kyytipalvelu (tulossa vielä tänä vuonna) sekä United Airlines, yksi maailman suurimmista lentoyhtiöistä tarjoaa palvelun lennolle kirjautumiseen ja lentojen seurantaan (tulossa vielä tänä vuonna).

Tammikuulle odotetaan uusia sovelluksia kuten British Airways, Lyft ja Walgreens ja myöhemmin lisätään jatkuvalla syötöllä yhä useampien suosittujen tuotemerkkien sovelluksia. Yksityiskohtaista tietoa uusista sovelluksista löytyy täältä: https://blog.fitbit.com/apps-for-fitbit.

Tulossa lisää motivaatiota käyttäjille kaikkialla maailmassa offline-musiikilla vuonna 2018

Musiikki kuuluu erottamattomasti kaikkeen treenaamiseen. Uudella yhteistyöllä kansainvälisen musiikin suoratoistopalvelu Deezerin kanssa Fitbit-käyttäjät kaikkialla maailmassa voivat ottaa mukaan lempimusiikkinsa tarvitsematta siihen puhelinta (saatavilla 2018).

”Halusipa juosta kovempaa, treenata kauemmin tai päästä vielä vähän pidemmälle, musiikki on motivaattori, joka auttaa ihmisiä saavuttamaan terveyden ja kuntoilun tavoitteensa. Meistä on todella innostavaa tehdä yhteistyötä maailman johtavan puettavien laitteiden brändin, Fitbitin, kanssa ja tuoda personoitu musiikin suoratoistopalvelu sen laajalle kansainväliselle yhteisölle”, sanoo Deezerin globaalista laiteyhteistyöstä vastaava johtaja Riad Hawa. ”Tuomalla Deezer Fitbit Ioniciin, käyttäjät ympäri maailman voivat jättää puhelimensa kotiin ja kuunnella suoraan omasta ranteestaan lempimusiikkiaan valtavasta valikoimastamme.”

Sitoutunut ja kasvava kehittäjäyhteisö

Fitbitin uuteen kehittäjäyhteisöön on liittynyt yli 5000 kehittäjää, jotka ovat rekisteröityneet käyttämään sen beta-version (viimeisen kehitysversion) sovellustyökaluja. Toista tuhatta kehittäjää on alkanut rakentaa sovelluksia tai kellotauluja Ionic-älykelloa varten ja suunnittelee älykkäitä vuorovaikutteisia kokemuksia Fitbit-käyttäjille kartuttamaan jatkuvasti Fitbitin sovelluskokoelmaa. Fitbit haluaa edelleen kannustaa innovatiivista sovelluskehitystä ja on siksi on julkaissutensimmäisen #Made4Fitbit -sovelluskilpailun, jonka palkintojen arvo on yli 15 000 dollaria. Lisätietoja #Made4Fitbit -sovelluskilpailusta täällä https://dev.fitbit.com/app-champ-2017/.

Fitbit Labs on innovaatiokiihdyttämö

Edellä mainittujen uusien sovellusten lisäksi Fitbit Labs -toiminta vahvistaa Fitbitin tutkimus- ja tuotekehitystiimin data-analytiikan ja käyttäytymistieteiden asiantuntemusta. Siinä testataan mahdollisia uusia ominaisuuksia koesovellusten sekä käyttäjiä motivoivien ja heidän käyttäytymisensä muutosta tukevien älykkäiden kellotaulujen avulla. Tiimi on rakentanut älykkäitä, oivaltavia ja motivoivia kokemuksia Fitbitin sovelluskehityksen työkaluilla (SDK), mahdollistaen yhtiölle hyvin skaalautuvan tavan testata uusia ominaisuuksia sekä analysoida anonyymiä käyttäjädataa ja palautetta. Toiminnan tavoitteena on kiihdyttää uusien teknologioiden kehitystä.

Fitbit Labsin sovellukset ja kellotaulut sisältävät:

Fitbit Pet -kellotaulujen sarja auttaa ylläpitämään aktiivisuutta käyttämällä otettuja askeleita virtuaalisen koiran tai kissan ruokkimiseen ja hoitoon.

-kellotaulujen sarja auttaa ylläpitämään aktiivisuutta käyttämällä otettuja askeleita virtuaalisen koiran tai kissan ruokkimiseen ja hoitoon. Mood Log -kellotaululla voi seurata ja havainnoida mielialansa vaihteluita ajan mittaan (tulossa vielä tänä vuonna)

-kellotaululla voi seurata ja havainnoida mielialansa vaihteluita ajan mittaan (tulossa vielä tänä vuonna) Tennis -sovellus seuraa lyöntejä ja kertoo pelityylistä ja erittelee havaintoja kämmen- ja rystylyönneistä sekä syötöstä pelin parantamiseksi (tulossa vielä tänä vuonna)

-sovellus seuraa lyöntejä ja kertoo pelityylistä ja erittelee havaintoja kämmen- ja rystylyönneistä sekä syötöstä pelin parantamiseksi (tulossa vielä tänä vuonna) Think Fast -tehtävänratkaisupeli testaa ajattelun terävyyttä ja antaa oivalluksia, jotka auttavat ymmärtämään unen ja terveellisen elämäntavan vaikutusta suorituskykyyn (tulossa vielä tänä vuonna)

-tehtävänratkaisupeli testaa ajattelun terävyyttä ja antaa oivalluksia, jotka auttavat ymmärtämään unen ja terveellisen elämäntavan vaikutusta suorituskykyyn (tulossa vielä tänä vuonna) Treasure Trek -sovellus auttaa ylläpitämään aktiivisuutta pelillistämällä askeltavoitteen (tulossa vielä tänä vuonna)

Lisätietoa Fitbit Labsin sovelluksista ja kellotauluista löytyy täältä https://blog.fitbit.com/fitbit-labs . Uusia Fitbit Labsin sovelluksia ja kellotauluja on luvassa lisää vuoden 2018 aikana ja myös sen jälkeen.

”Kymmenessä vuodessa olemme rakentaneet yhden maailman suurimmista terveyden ja kuntoilun tietokannoista, mikä on suoraan palvellut monien laitteidemme oivaltavimpien ja innovatiivisimpien ominaisuuksien kehittämistä”, sanoo Fitbitin tutkimustoiminnasta vastaava johtaja Shelten Yuen. ”Olemme Fitbit Labsin kanssa luomassa testausympäristöä. Se tuottaa meille jatkuvasti enemmän dataa ja oivalluksia, joiden avulla voimme tulevaisuudessa tuoda markkinoille vielä merkityksellisempiä ja tehokkaampia terveyden ja kuntoilun toimintoja – samaan aikaan kun tarjoamme käyttäjillemme kehityksen kärkeä edustavia motivoivia kokemuksia.”

Hanki lisää motivaatiota suoraan ranteestasi

Yhtenä maailman laajimmista yhteisöllisistä kuntoilun verkostoista Fitbit on tuonut henkilökohtaiset ystäväsi ranteeseen uudella Fitbit Leaderboard -sovelluksella. Siitä näkee nyt yhdellä silmäyksellä sijoituksensa verrattuna ystäviin, perheenjäseniin tai työkavereihin. Sillä voi kannustaa tai kiusoitella heitä suoraan ranteesta ja motivoida itseään sekä yhteisöään saavuttamaan asettamansa tavoitteet.

Entistä parempi laitekokemus ja käyttömukavuus

Käyttöjärjestelmän päivitys lisää nopeamman kosketusyhteyden ja tuo uusia vaihtoehtoja, joilla Fitbit Pay™ -lähimaksun käyttäminen on yhä miellyttävämpää ja sujuvampaa. Nyt Ionic-älykellon näytöltä voi valita mitä credit- tai debit-korttia haluaa käyttää maksaessaan ostoksia Fitbit Payn avulla.

Fitbit Pay -lähimaksun tarjoavan pankkitoimijoiden joukko on kasvanut ja kasvaa jatkuvasti. Yhteensä 25 pankkia 13 eri markkina-alueella tarjoaa nyt mahdollisuudet Fitbit Payn käyttöön. Näiden lisäksi vuoden 2018 aikana Fitbit Pay tulee usean muun pankin valikoimiin eri maissa. Säännöllisesti päivitettävä lista kumppanipankeista löytyy osoitteesta www.fitbit.com/fitbit-pay/banks.

Fitbit jatkaa uusien sovellusten ja kellotaulujen lisäämistä Fitbitin sovelluskokoelmaan vuoden 2018 kuluessa ja myös jatkossa.

