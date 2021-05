Ensimmäinen helikopteriyhteys Helsingistä Hankoon ja Maarianhaminaan

Jaa

Uusi suomalainen helikopteripalvelu Helsinki Citycopter tuo kesäsesongiksi liike- ja tilauslentojensa rinnalle aikataulutetut lennot Hankoon ja Maarianhaminaan. Helikopterilennot parantavat Suomen suosituimpiin kuuluvan kesäkaupungin Hangon tavoitettavuutta ja on myös ainoa mahdollisuus lentää aurinkoiselle Ahvenanmaalle Maarianhaminan lentokentän kiitorataremontin aikana. Kesäviikonloppuisin operoitavat lennot Helsingistä Hankoon kestävät noin puoli tuntia ja Maarianhaminaan puolitoista tuntia.

Helsinki Citycopterin aikataulutetut lennot Hankoon ja Maarianhaminaan tuovat laadukkaat helikopteripalvelut entistä laajemman yleisön saataville. Yksityisten tilauslentojen lisäksi asiakkailla on nyt mahdollisuus varata matkustajapaikkoja kesäreittien lennoille.

”Olemme talven ja kevään aikana lentäneet Hankoon useita yksityislentoja ja kesäkaupungin vetovoima näkyy varauksissamme nyt ilmojen lämmetessä. Olikin helppo tehdä päätös tuoda tilauslentojen rinnalle myös paikkaperusteinen palvelu, jolloin asiakkaat voivat varata yksittäisiä paikkoja valmiiksi aikataulutetuille lennoille. Näin koko helikopterin vuokraamisen sijaan Hankoon ja Maarianhaminaan voi hankkia vain yksittäisen matkustajapaikan”, kertoo Helsinki Citycopter -palvelun perustanut Joonas Nurmi ja jatkaa:

”Uskomme, että Hangon suosio nousee tänä kesänä uusiin ennätyksiin, sillä laivayhtiötkin aloittavat risteilyt sinne. Hurmaavan kohteen sijainti pitkän niemen ja kapean maantien päässä tekee sen saavutettavuudesta kuitenkin haastavan ja tähän tarpeeseen helikopteri vastaa helposti. Kopterin avulla Hankoon pääsee nyt nopeammin ja mukavammin kuin koskaan aiemmin. Rantareitin varren maisemat ovat myös upeat ja Suomen etelärannikkoa on helppo ihailla kopterista.”

Helikopterilento Hankoon lyhentää matkustusaikaa Helsingistä tunneilla ja mahdollistaa esimerkiksi päivämatkat Hankoon. Lennot ovat saatavilla molempiin suuntiin yksittäin ja meno-paluu -pakettina. Aikataulutetut lennot Hankoon operoidaan pääsääntöisesti viikonloppuisin ja Hangon suosittujen kesätapahtumien yhteydessä. Lennon voi yhdistää myös toisen suunnan kuljetukseen tilausautolla tai -veneellä.

Ainoa lentoyhteys Helsingistä Maarianhaminaan

Toinen Helsinki Citycopterin kesäkauden lentoreiteistä on Maarianhamina, jonka lentoasema on suljettu kiitotieremontin ajaksi vähintään heinäkuun alkuun saakka. Helikopteriyhtiön palvelu on ainoa kaupallinen lentoyhteys Helsingin ja Maarianhaminan välillä kiitotieremontin ajan.

”Käyttämillämme helikoptereilla pystytään operoimaan useampia matkustajia hyvinkin pitkälle. Niiden toimintasäde ilman välilaskua on jopa 600 kilometriä, joten sillä tavoittaa suuren osan Suomea vain kymmenissä minuuteissa. Voimme kellukejärjestelmiemme vuoksi lentää turvallisesti myös vesialueiden yläpuolella ja olemmekin Helsingin seudun ainut helikopteripalvelu, joka saa operoida myös meren päällä Suomen satumaisen upeaan ulkosaaristoon”, jatkaa Nurmi ja lisää:

”Ahvenanmaalle ja Maarianhaminaan on ylipäätään haastava päästä nopeasti edes silloin, kun lentokoneet operoivat sinne. Yksityiset tilauslennot ja paikkaperusteisesti myytävät aikataulutetut helikopterilennot sujuvoittavat erityisesti liikematkustusta Maarianhaminan ja Helsingin välillä. Maarianhaminan lennon voi tarvittaessa yhdistää myös Hankoon aivan kuten Finnairin perinteisen Helsinki-Ivalo-Kittilä-lennonkin”.

Uusin ja nopein helikopterikalusto

Helsinki Citycopter operoi lennot yhteistyössä helikopterioperaattori Heliwest Oy:n kanssa. Yhtiön kalustona on modernit Airbus H125, EC120 ja Robinson R44 helikopterit, joiden matkustajamäärät ovat 3-5 henkilöä. Lento Helsinki-Vantaan liikelentoterminaalista Hangon keskustaan alkaen 390 euroa matkustajalta. Lento Helsinki-Vantaan liikelentoterminaalista Maarianhaminan keskustaan alkaen 990 euroa matkustajalta.

Helsinki Citycopter on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa ja Helsingin kaupungin vastuullista matkailua edistävässä kumppanuusverkostossa. Helsinki Citycopterin tarjoama ”Helsinki 360° Tour – Fly, Dine and Sail” -elämyspaketti voitti myös Business Finlandin järjestämän kilpailun, jossa etsittiin Helsingin suuralueen kaupunki- ja luontoelämykset yhdistäviä, kestävän matkailun periaatteita noudattavia matkailutuotteita.