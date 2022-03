Ensimmäinen hiilineutraali kaupunginosaTampereelle

Tampereen Hiedanrannasta kaavaillaan Länsi-Tampereen tulevaa keskusta. Kaupunginosaan tulee kodit noin 25 000 asukkaalle, kaupallisia palveluita, liikunta- ja virkistyspalveluja sekä kulttuuritoimintaa. Ratikka alkaa liikennöidä Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen loppuvuodesta 2024.

Tampereen Sähkölaitoksen tavoite on rakentaa Hiedanrantaan edistyksellinen lämmitysjärjestelmä, joka perustuu uudenlaiseen matalalämpöiseen kaukolämpöverkkoon. Verkossa kiertävä vesi on noin 65–70-asteista, kun normaalisti kaukolämpöverkossa kiertää ilman lämpötilasta riippuen 65–115-asteinen vesi.

Ratkaisu on kahdensuuntainen, eli asiakas voi sekä ostaa verkosta lämpöä että myydä verkkoon lämpöä.

Tavallista matalampi lämpötila mahdollistaa sen, että verkkoon voidaan liittää useita erilaisia lämmönlähteitä. Tuotantomuotoja voivat olla esimerkiksi hukkalämmön hyödyntäminen, maalämpö tai ilmavesilämpöpumput. Myös alueella syntyvä ylijäämälämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon kaikkien tamperelaisten käytettäväksi.

Matalalämpö lisää lämmöntuotannon hyötysuhdetta. Esimerkiksi kauppakiinteistön jäähdytys voidaan toteuttaa niin, että jäähdytyksessä lämmennyt vesi hyödynnetään lämpönä matalalämpöverkossa.

Kaukolämpöjärjestelmä on osa Hiedanrannan kiertotalouteen perustuvaa energiaekosysteemiä, johon kuuluu myös alueella tuotettua, polttoon perustumatonta lämmöntuotantoa. Järjestelmän myötä Hiedanrannasta on mahdollista tulla energiapositiivinen alue.

– Hiedanrantaan toteutetaan tulevaisuuden alueratkaisu ja samalla otamme jälleen yhden askeleen kohti Tampereen kaukolämpöjärjestelmän muutosta hiilineutraaliksi. Tarjoamme nykyaikaisen ja hinnaltaan kilpailukykyisen ratkaisun, joka palvelee asukkaita, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia, kertoo asiakkuuspäällikkö Paavo Pietikäinen Tampereen Sähkölaitokselta.

Matalalämpöverkko sopii Hiedanrannan koviin päästötavoitteisiin

Hiedanrantaan suunniteltu konsepti nojaa Sähkölaitoksen edelleen vahvistuvaan hiilineutraaliin energiantuotantoon ja energian kiertotalouteen. Se kuuluu myös Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan, josta Tampereen Sähkölaitoksen hankkeet toteuttavat 36 %. Sähkölaitoksen investoinneilla Tampereen alueen kaukolämmön tuotanto on hiilineutraalia vuonna 2035 ja edelleen hiilinegatiivista vuoteen 2040 mennessä.



Alueen kehityksestä vastaavan Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinonen on tyytyväinenTampereen Sähkölaitoksen avaukseen.



- Tämä on ehdottomasti askel kohti hiilinegatiivista Hiedanrantaa. Erityisen hienoa on, että vastaavia askelia voidaan jatkossa ottaa myös muualla.