Ensimmäinen hiilineutraali maito - Juustoportti hyvittää kokonaan Vapaan lehmän maidon hiilijalanjäljen

Juustoportin koko tuotantoketjun hiilijalanjälki on laskettu Luonnonvarakeskuksen (Luke) toimesta, kasvinviljelystä valmiiseen tuotteeseen saakka. Laskelmien perusteella saadun Vapaan lehmän maitojen ja maitojuomien hiilijalanjäljen Juustoportti hyvittää Gold Standard-sertifioitujen projektien avulla. Päästökompensaatio tapahtuu investoimalla energiatehokkaampiin keittimiin ja metsänistutukseen Afrikassa. Keittimet vähentävät metsän hakkuuta, uusi metsä sitoo hiilidioksidia ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Juustoportti kertoo kartoittavansa myös kotimaisia kompensaatioprojekteja.

”Ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta käytännön teot on tehtävä nyt. Ensisijainen asia on hiilijalanjäljen pienentäminen, jota Juustoportti on tehnyt koko historiansa ajan. Koko väestön ruokavaliomuutoksen vaihtoehtona rinnalla on nykyisten tuotteiden muuttamainen hiilineutraaliksi. Tämän olemme nyt tehneet, sillä haluamme tarjota helpon tavan kuluttajille tehdä ympäristötekoja”, kommentoi Juustoportin toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari.

Luke on suorittanut laskennan Juustoportin tiloilla sekä meijerillä alkuvuoden aikana. Laskelmat tarkennetaan kesällä ja lopulliset tulokset saadaan elokuussa. Vasta sen jälkeen tarkka luku on tiedossa. Alustavien tietojen perusteella maitojen ja maitojuomien hiilijalanjälki vaikuttaisi olevan 0,6–1,2 CO 2 -ekv. välillä. Juustoportin meijerin toiminta on alustavien tulosten mukaan keskivertoa ympäristöystävällisempää.

”Tarkat tulokset eivät ole valmiina, mutta jo nyt pystymme tutkitun tiedon valossa jatkamaan kehitystyötä ympäristön hyväksi sekä meijerillä, että maitotiloilla. Olemme iloisia, että ympäristöprojektimme näkyivät meijerin tuloksissa näin selkeästi keskiarvoa pienempänä hiilijalanjälkenä”, Timo Keski-Kasari jatkaa.

Juustoportti on kehittänyt Vapaan lehmän maidon ominaisuuksiaja pyrkii olemaan sillä vastuullisuuden edelläkävijä jatkossakin. Vapaan lehmän maito sai ensimmäisenä Euroopassa maailmanlaajuisen eläinten hyvinvointia mittaavan edistyneen tason Welfare Quality-sertifikaatin. Juustoportin markkinoinnista vastaava Niklas Keski-Kasari on tyytyväinen Vapaan lehmän tuotteisiin:

”Vapaan lehmän maito on monipuolisesti vastuullisinta maitoa. Se on kokonaisuus, jonka tekijöitä ovat eläinten hyvinvointi, parempi korvaus tuottajille ja ilmastolle paras vaihtoehto. Markkinoilla vastuullinen kuluttaminen kasvaa edelleen ja pyrimme vastaamaan siihen. Uskomme, että asiat etenevät vapaaehtoisilla parannustoimilla. Ilmastonmuutokseen ei ole yhtä helppoa ratkaisua, vaan se koostuu useista teoista.

