Ensimmäinen pikaratikka Helsinkiin

Ensimmäinen uuden sukupolven pikaratikka aloittaa pian matkansa Kainuusta Helsinkiin. Vaunu toimitetaan kuorma-auton vetämällä lavetilla Škoda Transtechin Otanmäen tehtaalta HKL:n Koskelan varikolle, missä se valmistellaan käyttöönottoa varten. Noin vuorokauden kestävää matkaa voi seurata HKL:n, HSL:n ja Škoda Transtechin sosiaalisen median kanavissa perjantaina 9.4.

Kyseessä on ensimmäinen pääkaupunkiseudun tulevaan pikaratikkaliikenteeseen valmistettu ForCity Smart Artic X54 -vaunu. Vaunut ovat kahteen suuntaan ajettavia, joten niissä on ohjaamot kummassakin päässä ja ovet molemmilla sivulla. Ratikat ovat 34 metriä pitkiä, ja tarvittaessa niitä on mahdollista myöhemmin pidentää noin kymmenellä metrillä. Pikaratikan lattia on pysäkkilaiturien kanssa samalla tasolla, eikä pikaratikan sisällä ole portaita. Kantakaupungissa pikaratikat käyttävät samoja raiteita kuin nykyiset raitiovaunut.

Ensimmäinen pikaratikka on ns. prototyyppivaunu, jota HKL testaa kantakaupungin raitiotieverkolla kesästä alkaen. Prototyyppivaunusta saatuja käyttökokemuksia hyödynnetään sarjatuotantovaunun ratkaisuja viimeisteltäessä. Tässä vaiheessa myös matkustajat pääsevät tutustumaan uuteen pikaratikkaan.

Pikaraitiotievaunut on suunniteltu niin, että ne sopivat Helsingin paikoin haastavaan rataverkkoon. Vaunut ovat lisäksi liikennöinnin ja kunnossapidon näkökulmasta mahdollisimman hyvin yhteensopivia kantakaupungin Artic-vaunujen kanssa. Vaunut ovat ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita, muunneltavia, esteettömiä ja ylläpitokustannuksiltaan edullisia.

Ensimmäiset Škoda Transtechin toimittamat 29 vaunua otetaan käyttöön Raide-Jokeri -hankkeen valmistuttua aloittavalla pikaraitiotie 550 -linjalla. HKL on tilannut lisäksi 23 samanlaista, tyyppinimeltään ForCity Smart Artic X54 -vaunua Kruunusillat-raitiotieyhteyden tarpeisiin.

Pikaratikat tulevat olemaan Helsingin seudulla keskeinen uusi liikkumisratkaisu. Pikaraitiotie 550:n ja Laajasalon Kruunusillat-yhteyden lisäksi pikaratikat tulevat 2020-luvulla liikennöimään muun muassa Vihdintien pikaraitiotietä pitkin Helsingin keskustan ja Kannelmäen välillä. Tulevaisuuden raitiotiesuunnitelmiin voit tutustua HSL:n verkkosivuilla hsl.fi/ratikat2030.

Media pääsee tutustumaan vaunuun myöhemmin keväällä koronatilanteen ja -rajoitusten helpotettua. Tällä hetkellä HKL:n tiloihin ei voida päästää vierailijoita.