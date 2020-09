Ensimmäinen puurakenteinen toimistotalo Keilaniemeen

Keilaniemeen Kehä I:n tunnelin eteläpäähän on suunnitteilla kookas puurakenteinen toimistorakennus. Meren tuntumassa, metroaseman ja tulevan Raide-Jokerin päätepysäkin vieressä sijaitsevasta toimistotalosta tulee Keilaniemen ensimmäinen puurakenteinen rakennus.

Kyseessä on työeläkevakuutusyhtiö Varman lippulaivahanke Keilaniemen Portti, jossa painottuvat kestävää kehitystä tukevat ratkaisut. Toimistorakennuksen laajuus on 17 900 m2. Muotoilultaan veistoksellinen ja persoonallinen rakennus luo näyttävän sisääntulon Keilaniemeen. Viistosta viherkatosta tulee näkyvä ja tärkeä osa kaupunkikuvaa.



”Keilaniemen Portti täydentää hienosti koko Suomen kannalta merkittävää Keilaniemen yrityskeskittymää ja alueen pääkonttoriprofiilia. Espoo haluaa edistää kestävää rakentamista, josta puurakenteinen toimistokiinteistö raideliikenteen solmukohdassa on erinomainen esimerkki. Hanke edistää monin tavoin kaupungin hiilineutraaliustavoitteita”, toteaa Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.



”Varman tavoitteena on, että ilmastoystävällinen sijoituskokonaisuutemme eli ilmastoallokaatiomme kattaa 20 % kaikista sijoituksistamme 2025 mennessä. Tavoittelemme hiilineutraalia sijoitussalkkua 2035 mennessä. Uudisrakennusten rakennuttamisessa pyrimme hyödyntämään energiatehokkaita rakentamisratkaisuja ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Keilaniemen Portti puurakenteisena toimistokiinteistönä istuu tähän tavoitteeseen erinomaisesti. Luonnollisesti sijainti Keilaniemen ytimessä tukee kohteen saavutettavuutta erinomaisesti”, toteaa Varman kiinteistösijoituksista vastaava johtaja Ilkka Tomperi.



Uuden toimistorakennuksen pysäköintipaikat rakennetaan pääosin maan alle. Suunnitelmana on integroida rakennus uuteen kalliopysäköintilaitokseen, jonka louhinta on tavoitteena aloittaa vuoden 2021 aikana. Pysäköintipaikkoja laitokseen tulee noin 3000.



Varman tavoitteena on edetä hankkeessa välittömästi, kun alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavahanketta kokouksessaan 7.10.2020.