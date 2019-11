Ensimmäisenä vuotena ennakkoon loppuunmyyty Kesärauha laajenee ja saa jatkoa 5.-6.6.2020 - Tanskalainen indierockjätti MEW pääesiintyjäksi!

Turkulainen indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha on tullut jäädäkseen. Heti ensimmäisenä vuonna hyvissä ajoin ennakkoon loppuunmyyty tapahtuma järjestetään toistamiseen. Ensi vuonna Kesärauhaa vietetään Turun Vanhalla Suurtorilla 5.-6.6.2020. Tapahtuman ulkomaiseksi pääesiintyjäksi julkistetaan tänään tanskalainen indierockjätti MEW, joka soittaa Kesärauhassa kokonaisuudessaan klassikkoalbuminsa "And The Glass Handed Kites". Kotimaisina pääesiintyjinä nähdään Olavi Uusivirta sekä Ruusut. Festivaali laajenee uuden lavan myötä Katedralskolanin sisäpihalle.

Seuraava Kesärauha järjestetään 5.-6.6.2020. Tänään julkistettavien ensimmäisten artistien joukossa on ulkomaisena pääesiintyjänä nähtävä tanskalainen MEW, joka soittaa Kesärauhassa kokonaisuudessaan menestykkään toisen albuminsa “And The Glass Handed Kites”. Kotimaisiksi pääesiintyjiksi on kiinnitetty Suomen parhaimpiin live-esiintyjiin lukeutuva Olavi Uusivirta sekä jo tämän vuoden Kesärauhassa hurmannut RUUSUT. Muut nyt julkistettavat artistit ovat comebackin syksyllä keikkalavoille tehnyt 22-Pistepirkko, virolaisen Ewert and The Two Dragons -yhtyeen kitaristin sooloprojekti Erki Pärnoja, Jesse Markin, Maustetytöt, Plutonium 74, Tiisu sekä turkulaisen 17-vuotiaan Alec Moborgin kovassa nosteessa oleva Louie Blue, joka soittaa Kesärauhassa debyyttikeikkansa. Lisää artistijulkistuksia on luvassa viikonlopun aikana Kesärauhan some-kanavissa.

“Menestyksekkään ensimmäisen vuoden kunniaksi halusimme kiinnittää ensi kesälle kovan luokan ulkomaisen pääesiintyjän. Mewin albumikeikan vahvistuttua meni kylmät vääreet, olkoon se hyvä merkki tulevasta.” iloitsee tapahtuman taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.

TAPAHTUMA-ALUE LAAJENEE UUDELLE SISÄPIHALLE

Kesärauhan festivaalialue sijaitsee uniikissa miljöössä Vanhalla Suurtorilla, Porthanin puistossa sekä Brinkkalan pihassa. Ensi kesänä tapahtuma-alue laajenee remontista alkuvuodesta valmistuvan Katedralskolanin pihalle. Laajennus tuo mukanaan neljännen lavan ja mahdollistaa samalla kokonaiskapasiteetin nostamisen.

"Neljäs lava tuo lisäkapasiteetin lisäksi keskiaikaista vanhaa Turkua entisestään osaksi Kesärauhaa. Toivotamme tänä vuonna mukaan myös kaikki ne, jotka viime vuonna heräsivät Kesärauhaan vasta kun liput olivat loppuneet.” fiilistelee tapahtuman festivaalijohtaja Juha Leinonen.

Kesärauha sai paljon kiitosta toimivista palveluista, upeasta tapahtuma-alueesta sekä artistiprofiilista. Järjestäjät aikovatkin pitää kiinni “laatulupauksesta” myös ensi vuodelle ja hyvä tunnelma sekä toimivat palvelut onkin kaiken tekemisen keskiössä. “Kesärauha lunasti nimessä lupaillun rauhallisuuden, eikä järjestyshäiriötä nähty.”, Leinonen ja Sepponen tiivistävät.

Kesärauhan kahden päivän liput tulevat myyntiin maanantaina 11.11. klo 12.00. Sitä ennen artistijulkistuksia on luvassa päivittäin sunnuntaihin asti Kesärauhan some-kanavissa.

LIPUT:

Kesärauhan 2 päivän liput tulevat myyntiin maanantaina 11.11. klo 12.00 Ticketmasterissa hintaan 89,00€. Festivaalin ikäraja on K-18.

LISÄTIEDOT:

Taiteellinen johtaja: Pietu Sepponen / 044 556 6113 pietu.sepponen@sunborn.com

Festivaalijohtaja: Juha Leinonen / 044 556 6108 juha.leinonen@sunborn.com

