Ensimmäiset aluevaalit lähestyvät - Pirkanmaan aluevaalilautakunta asetettu

Ensimmäiset hyvinvointialueen aluevaalit lähestyvät ja ehdokasasettelu on myös Pirkanmaalla jo käynnissä. Aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022. Aluevaalien äänet lasketaan tuttuun tapaan kunnan keskusvaalilautakunnassa. AVI on asettanut Pirkanmaalle aluevaalilautakunnan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut Pirkanmaan vaalipiirille aluevaalilautakunnan. Aluevaalilautakunnan tehtävänä on aluevaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja aluevaalien vaalituloksen vahvistaminen. Aluevaalilautakunnan ehdokashakemukset on jätettävä 14.12.2021 klo 16 mennessä. Aluevaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen 26.1.2022. Kuntien nykyiset vaaliviranomaiset eli kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat toimivat myös aluevaaleissa normaaliin tapaan. Aluevaalien ennakkoäänet lasketaan ja vaalipäivän äänet tarkastetaan kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa. Aluevaalilautakunnan tehtäväksi jää kuntien tuloksen yhdistäminen koko hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen määrääminen. Hyvinvointialue vastaa aluevaalilautakunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Kunnat vastaavat nykyiseen tapaan kuntien vaaliviranomaisten toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Voimaanpanolain mukaan valtio korvaa kuntien kulut aluevaaleista. Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti perjantaina 1.10. aluevaalilautakunnan jäsenille maksettavista kokouspalkkioista. Valtion rahaa tarvitaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ensi vuoden valtion rahoituksesta puuttuu edelleen merkittävä osa. Valtion tämänhetkisen suunnitelman perusteella valmisteluun olisi Pirkanmaalla käytettävissä 3,8 miljoonaa mutta tarve olisi noin yhdeksän miljoonaa euroa. Pirkanmaan kokoisella hyvinvointialueella pelkästään vaalien jälkeisten luottamuselinten kokoontumisesta kertyy puoli miljoonaa euroa. Valtion edustajien kanssa jatketaan keskustelua ensi vuoden rahoituksesta yhdessä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Hyvinvointialue hakee eri tavoin valtion erityisrahoitusta hyvinvointialueen valmisteluun. Rahoitusta haetaan muun muassa ICMT-kulujen kattamiseen. Niin ikään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelmaan kuuluvalle PirSOTE-hankkeelle haetaan valtion jatkorahoitusta. Ohjelman tarkoituksena on tukea hyvinvointialueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus. Vuoden 2021 haku on jatkorahoitushaku, jolla täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä Pirkanmaan hankekekokonaisuutta. Pirkanmaan hyvinvointialue on sitoutunut vastaanottamaan ja huolehtimaan tulevaisuuden sote-keskus hankehallinnointivastuun vuoden 2023 alusta lukien, mikäli STM myöntää Pirkanmaan kunnille ja sairaanhoitopiirille valtionavustusta.

Avainsanat aluevaalithyvinvointialuePirkanmaa

Yhteyshenkilöt