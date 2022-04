Ensimmäiset Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsi odotettua suuremman yleisön

Tapahtuma houkutteli runsaasti yrityksen ostamista tai myymistä suunnittelevia usealta eri toimialalta. Tapahtumassa kuultiin myös asiantuntijan puheenvuoro aiheesta, ja yhteistyökumppaneiden laaja verkosto tarjosi tietoa palveluistaan yrityskauppaprosessin eri vaiheisiin.

- Yrityskauppa on tyypillisesti pitkä prosessi, ja Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtuma on nyt loistava lisä työkalupakkiimme nostaa tietoisuutta ja luoda mahdollisuuksia yrityksille kohdata potentiaalisia kauppakumppaneita ja laittaa prosessi liikkeelle, sanoo Janne Vähäkangas KOSEKilta.

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat tullaan jatkossakin järjestämään vuosittain. Seuraavan tapahtuman suunnittelu ja valmistelu alkaa jo tämän kevään aikana.

- Yhteistyö järjestäjäorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on toiminut loistavasti, olemme tuttuja toimijoita toisillemme, ja monet yhteyttä ottavat yritykset ovat samoja. Tämän kaltainen yhteistyö on ns. win-win jokaiselle. Meillä järjestäjillä ja yhteistyökumppaneilla on kaikilla yhteinen suuri tavoite: edesauttaa ja luoda mahdollisuuksia omistajanvaihdoksille. Tämän työn tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Jokainen yritys tuottaa verovaroja kaupunkeihin, kuntiin, maakuntiin ja koko Suomeen. Nyt meillä on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka tärkeäksi tämänkaltainen tapahtuma koetaan, ja kuinka innokkaasti tällaisiin tahdotaan osallistua. Tapahtumassa onnistuttiin avaamaan monia yrityskauppaneuvotteluita, toteaa Matti Koivisto Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hankkeesta.

Tapahtuma-aika huhti-toukokuussa vaikuttaa hyvin toimivalta, ja seuraavan tapahtuman suunnittelu vuodelle 2023 käynnistetään pian palautekyselyn vastausten keräämisen jälkeen. Seuraavan vuoden tarkemmista suunnitelmista ja ajankohdasta ilmoitetaan verkkosivuilla myöhemmin. Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoiden verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kpyritysmarkkinat.fi/

Lisätietoja:

Janne Vähäkangas

yrityskehittäjä, KOSEK

0400-727099

janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto

projektipäällikkö, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke

050-3211749

matti.koivisto@yrittajat.fi