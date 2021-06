Ensimmäiset kuukaudet ratkaisevat – ruoki uutta pentuasi oikein

Jaa

Kesällä moni perhe saa uuden karvaisen perheenjäsenen. Koiran- ja kissanpennun ensimmäiset kuukaudet ovat ratkaisevan tärkeät lemmikin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Lemmikkien kysyntä on kesällä suurta. Royal Caninin teettämän kyselytutkimuksen mukaan korona-aika on nostattanut pentubuumin, mikä näkyy kasvattajille tulvivissa pentukyselyissä. Lähikuukausien aikana lukuisiin suomalaisiin perheisiin saapuu uusi nelijalkainen perheenjäsen.

Koiran- tai kissanpentu tuo mukanaan suuren vastuun. Omistaja on velvollinen huolehtimaan lemmikkinsä hyvinvoinnista ensihetkistä alkaen. Pentu kehittyy onnelliseksi ja hyvinvoivaksi lemmikiksi, kun sen ruokintaan ja virikkeistämiseen satsataan jo varhaisessa vaiheessa.

– Pentuajan ruokavalio vaikuttaa lemmikin terveyteen koko sen loppuelämän ajan. Pennun kehittyminen on monella tavalla herkkää ja erityistä, eikä koiran- tai kissanpentua voi verrata aikuiseen lemmikkiin. Pennulla on monia erityistarpeita, jotka täytyy ottaa huomioon pennun hoidossa ja kasvatuksessa, kertoo Royal Caninin ravitsemusasiantuntija Mari Smal.

Yksilöllistä ruokintaa pennun tarpeiden mukaan

Lemmikin lajityypillisen käyttäytymisen sekä tarpeiden ymmärtäminen on avain parhaaseen huolenpitoon. Eri lajien ja rotujen välillä on isoja eroja ja jokainen pentu on vielä ainutlaatuinen yksilö omine tarpeineen. Kasvavan pennun ruokintaan vaikuttavatkin niin rotu, koko täysikasvuisena, elämäntapa kuin pikkupentuajan erityiset ravitsemustarpeet.

– Pennun kasvamiseen ja kehittymiseen liittyy valtavasti fyysisiä ja käytökseen liittyviä muutoksia. Pennun täytyy saada ruoasta kasvuun tarvitsemansa ravintoaineet, minkä lisäksi pennun kehittymätön ruoansulatus, immuunijärjestelmä sekä hampaisto asettavat ruokinnalle omat vaatimuksensa, Smal sanoo.

Nämä viisi vinkkiä auttavat suunnittelemaan pennun kasvua ja kehitystä tukevan ruokavalion:

1. Tarkista ruoan ravintoainesisältö

Penturuoan tulisi sisältää runsaasti energiaa ja tasapainoisessa suhteessa ravintoaineita kasvun tueksi. Hiilihydraateista pentu saa energiaa, kun taas proteiini tukee kudosten, luuston ja lihasten kasvua. Rasvaa tarvitaan etenkin energiantuotantoon, hermoston kehittymiseen sekä ihon ja turkin hyvinvointiin. Pennun ruoan tulisi myös sisältää kaikki vitamiinit ja mineraalit, joita pentu tarvitsee luuston ja kudosten kasvuun sekä biologisiin toimintoihin ja hyvinvointiin.

2. Valitse ruoka, joka tukee ruoansulatus- ja immuunijärjestelmää

Pennut kasvavat nopeasti, mutta niiden ruoansulatus- ja immuunijärjestelmä kehittyvät hitaasti. Antioksidantteja sisältävä terveellinen ravinto voi vahvistaa kehittymätöntä immuunijärjestelmää ja tukea luonnollista vastustuskykyä. Helposti sulava ruoka puolestaan ehkäisee vatsavaivoja ja edistää ravintoaineiden imeytymistä.

3. Huomioi pentusi fyysiset ominaisuudet

Eri roduilla on erikokoiset suut ja hampaat sekä erimalliset leuat, mikä voi vaikuttaa pennun ruokailutapoihin. Ota huomioon pentusi fyysiset ominaisuudet, kun valitset sille sopivan kokoista, muotoista ja koostumukseltaan oikeanlaista ruokanappulaa. Muista huomioida myös muut rotukohtaiset ominaisuudet – saksanpaimenkoiralla ja chihuahualla on eronsa myös ruokintatarpeiden suhteen.

4. Makua ei saa unohtaa

Uusiin makuihin tottuminen voi viedä aikansa, minkä vuoksi pennun ruoan pitäisi olla mahdollisimman houkuttelevaa ja maistuvaa.

5. Näe ruokinta osana kokonaisvaltaista hyvinvointia

Ruoan avulla voidaan täyttää paitsi ravitsemuksellisia tarpeita, myös muita lajityypillisiä käyttäytymismalleja. Anna lemmikkisi hyödyntää synnynnäisiä metsästysvaistojaan ja tarjoile ruoka aktivointilelusta tai piilota se ja anna tarkkanenäisen pennun löytää herkku itse. Tarjoa koiranpennulle varsinaisen ruoan lisäksi turvallista järsittävää. Kissanpennun kohdalla muista huolehtia, että ruokailupaikka on rauhallinen – monet kissat tykkäävät ruokailla itsekseen hieman syrjemmässä.