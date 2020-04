Ensimmäiset suomalaiset kausityöntekijät pellolla

Jaa

MTK:n, ProAgrian ja Suomen Kylien yhteinen Töitäsuomesta.fi -palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Maksuttomaan palveluun on rekisteröitynyt jo 5 500 työtä hakevaa ja -tarjoavaa. Viimeisen 28 päivän aikana Töitäsuomesta.fi -sivuilla on vierailtu 86 000 kertaa, ja kävijöitä on ollut 64 000. Suomalaiset työnhakijat eivät ole jääneet lepäämään laakereilleen, vaan ovat tarttuneet tilaisuuteen maatilojen kausitöistä.

Avoimien työpaikkojen määrä sivustolla on myös kasvussa. Nyt työpaikkoja on palvelun kautta avoinna noin 1 200 eri puolilla Suomea. Määrä on kolminkertaistunut muutamassa viikossa. Vapaita kausityöpaikkoja voi ilmoittaa ja hakea myös te-palvelut.fi -sivustolla, joten avointen kausityöpaikkojen ja työnhakijoiden lukumäärät ovat tätäkin suurempia. Näiden palveluiden tarkoitus on ratkaista työvoiman kohtaanto-ongelma kustannustehokkaalla tavalla. Molemmat palvelut ovat maksuttomia. Normaalioloissa työnantajat ovat sopineet kausitöistä pääosin ulkomaisten työntekijöiden kanssa, mikä nyt korona-aikana on aiheuttanut epävarmuutta ja hitautta uusien rekrytointien käynnistämisessä. Kevät on etuajassa ja istutuksilla on kiire. Siksi yrittäjät ovat halunneet suosia työntekijöitä, joilla on aiempaa kokemusta ja tietotaitoa tilalla työskentelystä. Suomeen on tulossa ulkomailta 1 500 huoltovarmuuden kannalta keskeistä työntekijää, jotka ovat työskennelleet Suomessa aiemminkin. Lisäksi maatilat tarvitsevat yli 10 000 työntekijää Suomesta. Koronakevään ensimmäisistä suomalaisrekrytoinneista on tullut positiivista palautetta tiloilta. Työnantajat ovat löytäneet osaavia ja motivoituneita työntekijöitä, ja ensimmäiset tekijät ovat jo töissä, muun muassa perunan- ja sipulin istutuksessa. Suomalaisilla maatiloilla työskentelee paljon ulkomaisia työntekijöitä kausiluonteisesti. Siitä huolimatta suurin osa suomalaisesta ruoantuotannosta tehdään omin voimin. Maaseudulla työvoimapula on jatkunut pitkään. Kuluvana satokautena maaseudun mahdollisuudet tulevat tutuiksi yhä useammalle suomalaiselle. MTK toivoo, että tänä kesänä tiloille tulevista työntekijöistä saadaan osaavaa ja motivoitunutta väkeä maatiloille ja heidän innostuksensa maatalouden ja maaseudun töihin säilyy jatkossakin. Haastateltavia:

Juho Aula, Laitila, 050 3318 323 (peruna, porkkana, sipuli, sianlihantuotanto)

Hanna Holma, Salo, 044 3577 801 (kurkku)

Tero Tolvanen, Rääkkylä, 040 516 5857 (luomumarjat) http://www.luomumansikka.fi/



Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, MTK, 050 522 5207

elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK, 040 502 6810